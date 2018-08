José Alberto Gonzáles: “Trataré de estar cerca del Evo, que es mi hermano”

En rigor, ¿podemos decir que usted deja en suspenso su renuncia hasta hablar con el presidente?

Yo diría que, en atención al pedido hecho por los compañeros de la bancada, mañana (es decir, hoy) nos sentaremos con el presidente, el vicepresidente y haremos un análisis y en función a eso tomaremos una decisión final.

Es decir, lo deja en suspenso

Lo veremos en la reunión.

¿Hay horario definido para ese encuentro?

No, aún no.

¿Habló este martes con el presidente?

No, él estaba con una agenda definida en Paraguay, no conversamos. Sí con el vicepresidente, con quien almorzamos juntos.

¿Cómo ve al MAS, es verdad que hay una crisis interna?

Como el movimiento más grande de Bolivia, en términos políticos, el MAS es la fuerza más grande de Bolivia, sin duda.

Y tras su renuncia, el MAS se queda sin su número tres.

Ese es un tema administrativo. Cuando, eventualmente, se elija al nuevo presidente del Senado, va a ser automáticamente el número tres. El que era tres no es más tres, hoy es un ciudadano común. Es administrativo, todo está concentrado en los dos líderes de este proceso, los dos líderes del Movimiento Al Socialismo, que son Evo y Álvaro. Nosotros haremos toda la fuerza para que ellos puedan ganar las elecciones el año que viene; ese es el objetivo.

¿Qué es lo mejor y lo peor que se lleva ahora que, al menos por esta noche, deja el cargo?

No he hecho ningún balance de eso, la verdad. No sé, la verdad que ahora estoy con la cabeza aturdida por tantas manifestaciones de afecto de los compañeros, estoy conmovido, a veces no te das cuenta del cariño que puedes cosechar, ya habrá un momento, café por medio, para analizar eso.

¿Por qué renunció de forma tan sorpresiva? El presidente estaba fuera, ¿qué pasó?

Estaba al tanto, desde enero.

Si el presidente le pide que se quede o que vaya a un ministerio, ¿lo hará?

Veremos a cuál (sonríe). Yo voy a tratar de estar siempre cerca del Evo, que es mi hermano. Por él tengo un profundo cariño y respeto, por todo lo que ha hecho y que todavía tiene que hacer por este país, para mí es un orgullo trabajar con él.