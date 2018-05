Jonathan, el joven solidario que murió sin cumplir su sueño de ser periodista

Jonathan Quispe Vila tenía una afición al periodismo que sorprendía a sus propios compañeros. Sabía lo que pasaba en varias partes del mundo por su apego a la lectura. Su meta era ser periodista y solo pudo pasar cuatro meses de su aventura universitaria.

El jueves, en medio de una refriega con la Policía, Jonathan perdió la vida luego de desangrarse a causa del impacto de un proyectil, que un informe forense señala que se trata de una canica.



Él era alegre y deportista, así lo recuerda Róger Rivero, su amigo y compañero de aula. Compartían varias materias y el fallecido se destacaba en Lenguaje.

“Sabía mucho, conocía mucha información. Iba a ser un buen periodista”, lamenta su amigo. A su lado está Carola Quispe, también compañera de Jonathan. Ella destaca la actitud del joven.

"Llegaba siempre alegre, nos animaba a hacer deporte y algunas tardes íbamos a jugar”, lo recuerda.

Solidario y colaborador

El jueves, día en que perdió la vida, salió temprano de casa y pidió a su mamá que le agregue un poco más a su ración de comida diaria ya que pensaba compartirla con sus compañeros al finalizar la protesta.

“Postre me los vas a cocinar mamita, me dijo. Yo se lo he cocinado esta mañana. Dos carnecitas más para mi amigos (porque) voy a compartir mami (me dijo), ya le he dado (esos dos pedazos de carne más)”, contó la madre de Jonathan, Claudia Vila, al portal Urgente.bo

Su madre, que quedó muy afectada tras conocer la muerte de su hijo, lo recuerda como un joven solidario y atento que trabajaba en una tienda de celulares para costearse los gastos y que la ayudaba en casa en la cocina para que ella descanse.

La puerta de la carrera de Comunicación Social de la UPEA tiene un crespón negro gigante y afuera los estudiantes solo hablan de Jonathan. La Universidad declaró duelo.