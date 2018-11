John Arandia dice que se siente perseguido y pide garantías para la prensa

Se trata de uno de los periodistas mencionados en la polémica grabación. John Arandia afirmó hoy que se siente "perseguido" por la Policía Boliviana y solicitó garantías para el trabajo de la prensa al ministro de Gobierno, Carlos Romero.

"Me siento perseguido, inseguro, amenazado por la Policía Nacional y voy a pedir encarecidamente y con sumo respeto a la autoridad, que es el ministro de Gobierno, se me dé las garantías a mí, a los míos y a la prensa de un trabajo cotidiano, sin tener que pensar en una Policía represiva a los pensamientos y al trabajo de la prensa nacional", afirmó el comunicador, mediante un video que compartió en sus redes sociales.

Esta jornada comenzó a circular una grabación en la que se menciona que la institución del orden busca contrarrestar los malos comentarios hacia el Gobierno de Evo Morales y también intenta aplacar las críticas que surgen de opositores y algunos líderes de opinión, como Arandia, Andrés Gómez y Priscila Quiroga, entre los mencionados.

"Son periodistas que ahora ya trabajan para la derecha y lo que nosotros generamos es líneas de información, desinformación también, directamente con estas fuentes", se escucha en el material, que es atribuido por el Comando General a "malos policías" que pretenden crear un "show mediático".

Video del comunicador:

"Señor comandante, le doy toda la razón, este audio fue editado y manipulado, más no montado. Es muy difícil hacer en una grabación lo que se escucha, darle sentido a frases completas es prácticamente como decir que tenemos un productor súper estrella de Hollywood para poderlo lograr. Sí se ha cortado la grabación, pero hay frases con sentido, enteras, que le dan la credibilidad suficiente a la grabación para ser legítima y legal", agregó Arandia.

Mientras que Gómez, otro de los mencionados, escribió: "El policía Faustino Mendoza leyó un comunicado en el que sin querer confirma que convirtió la Policía en una KGB plurinacional y culpa de la filtración del audio a luchas intestinas entre 'pacos'".

Esta jornada, en conferencia de prensa, el titular de la institución del orden admitió que existen unidades de monitoreo de redes sociales y medios de comunicación, pero enfatizó que buscan contrarrestar la desinformación, la inseguridad y el cibercrimen, vigilando todo lo que corresponde al ámbito público.

John, en su grabación, sostiene que "la Policía Nacional defiende a la sociedad, no defiende a un Gobierno de turno (...) En el tema de la prensa, señor comandante, usted no es quien para decir qué es la verdad y qué es la mentira, ese no es su trabajo", acusando a Mendoza de llevar a la Policía a "acciones políticas".

Tuit de Andrés Gómez: