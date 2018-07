Jet incautado venía de México y entró legalmente, según documento de la DGAC

La misteriosa aeronave que llegó a Santa Cruz y que nadie reclamó por más de un año, ingresó legalmente al país, procedente de Cozumel (México) el 7 de abril de 2017 y tenía que regresar dos días después al mismo país, al estado de Tamaulipas, según el documento solicitud de ingreso al país emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y dado a conocer por el diputado de oposición Tomás Monasterio.

Su ingreso fue registrado en el aeropuerto de Viru Viru y luego fue trasladada a El Trompillo donde permaneció por más de un año hasta ser transferida por la Aduana al Ministerio de la Presidencia, que tras afirmar que no tiene los recursos para ocuparse de su mantenimiento la derivó a la DGAC.

El Gulfstream GIII con matrícula N557JK estaba registrado en la empresa estadounidense Global Exec Aviation y la tripulación la integraban Ramiro Castillo y José Luis Cervantes, según el mismo documento.

Puedes leer la solicitud de ingreso aquí:

La persona de contacto que figura en el documento es Alejandro Ruik quien sería funcionario de Pike Aviation, una compañía que brinda soporte de vuelo para viajes en América Latina y el Caribe.

"Me sorprende que no hayan querido hacer público este documento, presumiblemente hay un hecho doloso, delictivo y de corrupción por no respetar los procedimientos", manifestó Tomás Monasterio.

Escuchá la entrevista al diputado Tomás Monasterios en EL DEBER Radio:

Según la conferencia de prensa de Monasterio, una misión cristiana contrató los servicios de Global Exec Aviation y que una vez en Bolivia, "la aeronave sufrió un desperfecto en la despresurización y forzó para que la empresa no pueda salir del territorio boliviano".

"Esto evidencia que el Gobierno no tiene idea de dónde está parado en materia de aeronáutica civil", denunció el diputado y dijo que el país se expone a una demanda legal por revertir la aeronave, "teniendo conocimiento pleno de que ingresó legalmente al país".

La empresa, según publicaciones de prensa de The Telegraph (Reino Unido), fue multada en 2010, en Estados Unidos, por no hacer un mantenimiento adecuado de los sistemas de presión.

Puedes ver la conferencia de prensa de Tomás Monasterio aquí:

(Video: Ernesto Estremadoiro)

La DGAC anunció una conferencia de prensa en horas de la tarde para dar información sobre este caso.

Detalles de la aeronave

Se trata de un avión Super Mid-Size- Gulfstream GIII, es un jet para negocios construido en Estados Unidos en 1982. Tiene capacidad para tres miembros de tripulación y 19 pasajeros.

Imagen de un avión del mismo modelo por dentro

Según portales de aviación en internet, el precio referencial de una nave nueva de este modelo es de 16 millones de dólares. Naves usadas, y que operan desde la década de los 80, cuestan entre 400.000 y 900.000 dólares, según portales como Aircraft24 y AvBuyer.