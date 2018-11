Jerarca regional del sur de Chile renuncia por muerte de mapuche 

El Intendente de La Araucanía -región del sur de Chile- renunció en la noche de este martes, tras recibir fuertes cuestionamientos por la muerte del joven mapuche Camilo Catrillanca ocurrida seis días atrás en medio de un operativo policial. Luis Mayol anunció que presentó su renuncia ante el presidente Sebastián Piñera, horas después de que la bancada de diputados de la opositora Democracia Cristiana decidiera impulsar una acusación constitucional contra el intendente por su errático accionar ante la muerte de Catrillanca.

"Producto de intereses mezquinos de algunos parlamentarios de oposición que han utilizado un caso lamentable (...) para obtener dividendos personales, no me es posible seguir contribuyendo con este objetivo, por eso he decidido dar un paso al costado", dijo Mayol en rueda de prensa.

La oposición puso en tela de juicio la información proporcionada por Mayol en las horas siguientes al incidente que provocó la muerte de Catrillanca el miércoles pasado. El mapuche recibió un disparo en la nuca.

Tras la muerte, la Policía y Mayol señalaron que el mapuche falleció durante un enfrentamiento luego de una persecución a sospechosos de robo. Pero la versión ha ido cambiando y las autoridades reconocieron que un oficial destruyó el registro de video del operativo.

La muerte del joven de 24 años reavivó la tensión en la zona, epicentro del conflicto entre las comunidades mapuches -pueblos originarios que ocupan el sur de Argentina y Chile- y el gobierno. Más de un centenar de ataques se registraron en La Araucanía y la vecina región del Biobío desde la muerte de Catrillanca, zonas del país en la que desde hace años se registran hechos violentos como ataques incendiarios a maquinarias industriales.

En Santiago se han realizado una serie de manifestaciones que culminaron con intervención policial y detenidos. Los mapuches defienden el derecho ancestral sobre tierras ocupadas por privados, en su mayoría empresas forestales.