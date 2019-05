Jefe de la Felcn acusado de 'volteo' dice que Medina busca 'enlodar' a la Policía

Rechazó las acusaciones y realizó algunas revelaciones. El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Maximiliano Dávila, negó este martes tener alguna implicación en un "volteo" de droga denunciado por el exdirector de la Felcc de Santa Cruz, Gonzalo Medina, que ahora es procesado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

En conferencia de prensa, el jefe policial informó que el caso que involucra a uniformados del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) y no a la Felcn. Explicó que la denuncia fue interpuesta el 4 de abril por el dueño de la casa donde, presuntamente, se dio el 'volteo'.

Agregó que el teniente Luis Fernando Rivera Arancibia, el subteniente Rolando Spencer Calle Varillo, el suboficial Óscar Tastaca Martínez y la policía Ruth Zarai Rojas Maldonado, fueron los que ejecutaron el operativo en ese lugar y son quienes aparecen en el video que fue filtrado a la prensa y puedes ver a continuación.

[VIDEO] La Fiscalía investiga a uniformados del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP), que supuestamente cambiaron por estuco unos 35 kilos de cocaína en una casa de la capital cruceña. pic.twitter.com/gsvosL6f7k — EL DEBER (@diarioeldeber) 7 de mayo de 2019

Es sobre este caso que el excoronel Medina le dijo a la jueza Ana Glora Rojas, en su audiencia cautelar del 24 de abril, lo siguiente: "Tienen ustedes la obligación de desenmascarar al verdadero narcotraficante de este pueblo, quien convertido en director nacional de la Felcn hoy es mi verdugo junto al director destituido de Inteligencia".

Dávila negó enfáticamente esta denuncia. Dijo que Medina buscaba "enlodar" el nombre de la institución verde olivo. Detalló que el caso es de conocimiento de la Fiscalía, que está realizando la investigación y ya ha solicitado realizar un microaspirado al colchón de la vivienda donde, según las imágenes filtradas a la prensa, estaban escondidos los ladrillos con la droga que, presuntamente, los uniformados cambiaron por estuco para entregarlo a la Felcn.

En la conferencia Dávila ratificó lo dicho por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, la semana pasada, que la información del narcotraficante Pedro Montenegro fue "limpiada" de la base de datos de Interpol Santa Cruz. De esa manera justificó que la Felcn no tuviera datos sobre sus actividades ilícitas.

Según imágenes filtradas a la prensa, en este colchón estaban escondidos los 'ladrillos' de cocaína que 'volteó' un grupo policial

Acusó también al excomandante de la Policía, Rómulo Delgado, de filtrar el audio que -junto a dos documentos de Inteligencia- permitió descubrir la relación entre el narcotraficante Pedro Montenegro, buscado por Interpol desde 2015 por tráfico internacional de droga, con jefes policiales y funcionarios públicos.

Al respecto, cabe señalar que Delgado la semana pasada, se trasladó de La Paz a Santa Cruz para prestar sus declaraciones sobre este caso y negó haber sido quien filtrara el audio. Explicó que tras su relevo del cargo entregó su teléfono corporativo a la Policía. “Yo no he filtrado ese audio, soy policía profesional con más de 30 años de servicio; he sido siempre el primero de mi tanda en todos los grados”, enfatizó.

Conferencia de prensa de Dávila:

Conoce más sobre el tema: