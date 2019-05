Jefa del TSE dice que carta ‘filtrada’ en medios la afecta

Un día después que se hizo pú- blica su renuncia, con la difusión de su carta de cuatro páginas y 11 puntos, la ahora exjefa de Auditoría Interna del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Trinidad del Carpio, evitó cualquier contacto con los medios de comunicación, aunque dijo que la filtración está afectando su situación laboral. “Lamentablemente yo no he sacado la carta, alguien la sacó y eso me está afectando, no voy a dar declaración a nadie”, dijo al ser consultada sobre las denuncias que realizó en su misiva en la que describe varias irregularidades que involucran a la presidencia del ente electoral.

Según la descripción que realiza en su nota, del Carpio, que sigue en funciones en el TSE, aunque haciendo uso de sus vacaciones, afirma que dejará esas oficinas el 10 de mayo próximo y aún tiene pendiente las duodécimas de vacación que correrán a partir del 13 de mayo. Para la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, las quejas de la funcionaria fueron malinterpretadas por los medios. Choque ve que esa carta tiene matices, “quizás la interpretación de ella puede ser acoso, pero dentro de lo que es el trabajo yo trato de que sea una cuestión mucho más saludable. Nosotros somos quienes ejercitamos la democracia y tenemos que garantizarlo al interior”, dijo en una entrevista de televisión.

Los políticos

Las autoridades legislativas minimizaron la renuncia número 88 del TSE. Para la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, la institucionalidad del ente electoral no puede estar sujeta a la renuncia de una persona, sino que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) está constituido p

El presidente de Diputados, Víctor Borda, fue más duro y acusó a los funcionarios que renuncian de sabotear las elecciones de octubre y dijo que ellos ven intereses no solo de los partidos políticos de oposición sino de otras instancias externas. “No quisiera pensar que esto obedece a determinadas instrucciones para inviabilizar las elecciones, eso no lo va a permitir al pueblo boliviano porque existe un mandato constitucional para que el Tribunal Supremo Electoral lleve adelante procesos electorales”, advirtió la autoridad.

El opositor Wilson Santamaría, cree que estas renuncias que suman todos los días solo dejan ver que unas elecciones transparentes pueden estar en riesgo, porque ninguna de las autoridades sale a aclarar qué es lo que pasa desde hace más de seis meses cuando se presentaron las primeras dimisiones. Refirió que este tipo de hechos debe llamar la atención de los organismos electorales de países vecinos y organismos internacionales que velan por estos procesos porque queda en duda la fiabilidad de los resultados cuando no existe personal capacitado. El diputado Rafael Quispe ironizó que en el TSE renuncian todos, excepto los que deben dejar sus cargos, es decir los vocales.