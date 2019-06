Jefa de Comunicación de Justicia denigra a su colega e insulta a medios

"A mí tú no vas a venir a darme órdenes. Si a ti bien te dijo el doctor que los medios de comunicación los atiendo yo, yo no soy tu secretaria, querida, para que me derives a cien pelotu... de la prensa para que tenga que atender mientras yo atiendo al ministro", dice parte de una grabación que circula en redes sociales y que correspondería a Katherine Pasciuta, responsable de comunicación del Ministerio de Justicia.

El audio genera revuelo en grupos de WhatsApp y causa la indignación de integrantes de medios de comunicación, que de forma generalizada exigen que la funcionaria pública brinde una explicación y ofrezca disculpas.

"Esta mañana hemos tenido un putaz... toda la reunión por culpa de tus monitoreos, porque no sabes leer, no sé si habrás estudiado comunicación o qué mier..., nos haces quedar mal a todos, todo el rato es por tu maldito monitoreo, me haces llamar la atención", agrega el audio.

Grabación que circula en redes:

Supuestamente la responsable de comunicación llama la atención a una subalterna, enfatizando que "te guste o no, yo soy tu jefa y vos me tienen que decir a mí las cosas, tú no me vas a estar dando órdenes para estar diciendo que yo le voy a decir al ministro o no, yo sabré cómo me manejo con él".

Al momento en el grupo de WhatsApp del Ministerio de Justicia se espera un pronunciamiento oficial respecto al bochornoso incidente, mientras que periodistas recalcan sus críticas frente a la forma en la que se cataloga la labor de la prensa.

Este medio intentó comunicarse con la involucrada, pero tras ser eliminada de ese espacio de coordinación, no contestó el número con el que estaba agregada. Se espera que en las próximas horas alguna autoridad de esa cartera de Estado aclare lo sucedido.

