Jaime Paz se baja y los candidatos de la oposición evitan hablar de unidad

Jaime Paz Zamora puso fin a los rumores. El candidato a la Presidencia de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) confirmó ayer en Santa Cruz que desistía de participar en las elecciones generales del 20 de octubre. El exmandatario (1989-1993) dejó el camino abierto para la pregonada unidad de la oposición, pero la mayoría de los adversarios al MAS anunciaron, por separado, que continuaban en carrera.

El expresidente y líder del desaparecido MIR anunció su decisión en una conferencia de prensa, en la que explicó que participaba en el proceso en calidad de invitado del PDC y, como tal, quería conformar una brigada parlamentaria con la mejor gente, con jóvenes preparados para lograr ‘una revolución legislativa’, pero no pudo por el problema interno del PDC.

El conflicto partidario se agudizó, según Jaime Paz, cuando el Tribunal Supremo Electoral convocó a elecciones y él comenzó a buscar los mejores perfiles para elaborar la lista de candidatos a diputados y senadores. “Me encontré con un muro de hielo, basado en una visión de la política del siglo pasado, con un estatuto partidario que no daban para la realidad actual, para la apertura que necesita la política hoy”.

A decir del expresidente, ante la situación que enfrentaba se vio en la necesidad de revisar su situación en el PDC. No obstante, aclaró que no se quedará al margen de la política y está a disposición para todas las candidaturas que continúan, para las plataformas ciudadanas, y para los que están por el 21-F.

Paz Zamora cree que se viene una situación muy dura en el país, tanto en el campo económico como en el político, y el presidente Evo Morales impone la reelección con el peligro de llevar al país a una confrontación. “Que decline su candidatura, como lo estoy haciendo yo, no por las mismas razones, qué le cuesta pacificar el país de esa manera”, planteó.

El miércoles, la diputada Norma Piérola había pedido la renuncia del binomio del PDC, conformado por Jaime Paz Zamora-Paola Barriga, antes de que el partido pierda la personería jurídica y para evitar sanciones posteriores por violar el estatuto interno.

Consultada, Paola Barriga dijo que el Comité Nacional del PDC se reunió para fijar posición una vez conocida la decisión del candidato, y que ella se sujetará a las determinaciones. “Esta renuncia ha sido sorpresiva para todos; no ha sido consensuada”, indicó.

Desde el Gobierno restaron méritos a la renuncia del abanderado del PDC. “No le veo mayor importancia”. Esa fue la reacción del vicepresidente Álvaro García Linera que asistió a un acto sobre orientación vocacional con escolares.

Para el MAS, era previsible la renuncia de Paz Zamora porque ha perdido, incluso, el 10% de respaldo que algún día tuvo. El diputado Lino Cárdenas dijo que tras esta decisión los opositores enfrentarán disputas por las candidaturas a la Asamblea Legislativa. “La oposición pasará un momento crucial cuando corresponda elegir las candidaturas, veremos esas mismas peleas en Comunidad Ciudadana, porque el FRI está pidiendo su cupo”, sostuvo.

Los opositores

Los candidatos opositores que siguen en carrera dicen que entienden las razones de Jaime Paz Zamora, pero, por ahora, descartan más dimisiones.

El candidato presidencial por UCS, Víctor Hugo Cárdenas, dijo que no deja de preocupar la renuncia de “una de las voces importantes del proceso electoral”, pero aplaude su decisión de no retirarse de la actividad política. “Hemos coincidido en varios lugares y conversamos sobre la forma de lograr un proceso unitario, si no es el ideal, por lo menos el real y posible. Seguiremos conversando con él y con otros candidatos para ver hasta dónde podemos avanzar y seguir haciendo todos los esfuerzos”, manifestó.

Por su lado, el expresidente Carlos Mesa también se pronunció vía Twitter: “La decisión del expresidente Jaime Paz Zamora de renunciar a su candidatura por el Partido Demócrata Cristiano está basada en razones muy consistentes y comprensibles. Expresamos nuestro respeto a esa decisión que promueve la imperiosa idea de renovación en la política”.

Por el mismo medio se manifestó el candidato presidenciable por la alianza Bolivia dice No, Óscar Ortiz, que se encuentra en Estados Unidos haciendo campaña. “Difícil mirar al camino y pasar la posta mientras aún se camina. Respeto a la decisión del presidente Paz Zamora. Caminemos”.

El acompañante de fórmula de Mesa, Gustavo Pedraza, también indicó que respeta la decisión del expresidente. “Muchas veces la renuncia, cuando es por un bien mayor, es la más alta expresión de generosidad y patriotismo. Cuánta diferencia con quienes se aferran al poder, incluso por encima de la voluntad del pueblo.

Abre un espacio para fortalecer la oposición”, indicó.

El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, que abordó el tema en Twitter, expresó: “La #Unidad avanza, es posible lograrlo. Mi reconocimiento a Jaime Paz por su renuncia en pro de una Bolivia libre y democrática”. En otra publicación habló de otro rumor. “Aún está pendiente que el MNR retire su candidatura, como lo anunció hace algunas semanas. La #Unidad es el camino correcto. Esta vez, no podemos equivocarnos”.

Sin embargo, Virginio Lema, candidato del MNR, dijo que respeta la decisión de Jaime Paz, pero él está firme en su candidatura para llegar a ser presidente de Bolivia. “No creo que nadie vaya a declinar candidatura y creo que no van a cambiar las cosas”.

Para la candidata a presidente de Pan-Bol, Ruth Nina, el exlíder del MIR entendió que tuvo su oportunidad y ahora manda la coyuntura de la renovación política. “Creo que eso es tener conciencia de patria y dar espacio a la nueva generación”, afirmó.

Nina y el candidato presidencial del Frente para la Victoria (FPV), Israel Rodríguez, creen que puede haber más declinaciones, porque se están empezando a mostrar las fuerzas de sus bases.

Rodríguez dijo hay otros rumores que pueden dar sorpresas, pero que en su caso está firme para seguir adelante.