Jaime Paz: 'El Gobierno miente absolutamente sobre gastos en La Haya'

Exige una explicación a Evo Morales y Carlos de Mesa. El expresidente Jaime Paz Zamora calificó como una "absoluta mentira" la versión del Gobierno sobre el gasto de catorce millones dieciocho mil dólares durante toda la etapa del juicio contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

"Mienten absolutamente, hay que llevarlos a los estratos judiciales. Si Chile dice que gastó 24 millones, Bolivia por lo menos gastó tres veces más", consideró esta jornada en entrevista con el programa 'Asuntos Pendientes' de radio EL DEBER.

El exmandatario resaltó el manejo "transparente" de cuentas por parte de la administración de Sebastián Piñera, que una vez conocido el fallo, informó que gastaron 24,4 millones de dólares para defenderse del litigio.

"El dinero que costó La Haya, justo es una vez más, Chile nos da el ejemplo, país ordenado que ni bien sale el fallo, dicen que fueron 24 millones y en Bolivia no está claro, se ve que el manejo de cajas no es transparente", agregó el exmandatario.

Anoche la Cancillería informó en un escueto comunicado que "la Dirección de Reivindicación Marítima (DIREMAR) comunica a la opinión pública que los costos erogados por el Estado boliviano en la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), desde el año 2011 hasta la fecha, ascienden a la suma de catorce millones dieciocho mil dólares".

Paz comentó también que "él (Evo Morales) dice que ya pasó La Haya, pero hasta el momento no tenemos ninguna explicación, ni del presidente ni el vocero (Carlos de Mesa) dieron explicaciones, creo que ese es un tema que no se puede pasar de largo".

El exjefe de Estado reveló además que el acuerdo suscrito en 1992 con su par, Alberto Fujimori, por el cual Bolivia tiene acceso comercial al puerto de Ilo mediante un comodato, también contemplaba que el país podía darle a Perú las mismas condiciones, por 99 años, en Puerto Busch, para potenciar su llegada al océano Atlántico.

Finalmente, manifestó que "lo que está claro es que estamos armando un buen movimiento político, de todo el país, de todas las regiones. Si me preguntas si me interesa (candidatear a la Presidencia), no me interesa, pero si quieren que sea, no me corro".