El viceministro Cáceres admitió hoy que hay coca, pozas de maceración e incluso laboratorios en el Polígono 7 y las comunidades, ¿es correcto?

El tema de la coca excedentaria es evidente, sobrepasó la línea roja y ya lo hemos denunciado. Hay una ley y nosotros tenemos que ejecutar, hay una ley y la debemos hacer cumplir.

Hay coca excedentaria.

Sí, podríamos decir que hay coca fuera del polígono 7, donde no está permitido que se cultive.

¿Y en el Polígono 7 cuánta coca hay?

No sabría decirle, el tema de la coca no lo conozco. Lo manejan a través del hermano Felipe Cáceres, yo trabajo con las comunidades, no en eso.

¿Se han detectado pozas de maceración, laboratorios?

La verdad es que no he visto, puede ser que haya, no lo puedo descartar. Se juntan los policías para ingresar a hacer la inspección, pero la verdad es que no puedo decirle que sea testigo de que eso que dice el viceministro esté sucediendo en el territorio.

Pero usted dice que sí hay coca, ¿qué hacer?

Hay que erradicarla, eso es definitivo, eso hay que hacer.

El viceministro hace esta revelación justo después de que la delegación que fue retenida el fin de semana se preguntó qué ocultaban ustedes, ¿esto es lo que estaban ocultando?

La verdad no sabría decirle, nosotros no ocultábamos coca ni droga, solo queríamos que esa comisión hubiera entrado cumpliendo todos los procedimientos.

¿Qué les faltó hacer?

Dirigir una nota a todos los representantes del Tipnis. Nada de lo que se informa ahora nos incumbe, si les autorizaba.

Este es un territorio privado, había que pedir permiso a los dueños del lugar: moxeños trinitarios, chimanes y yuracarés.

Nosotros tenemos un título que lo certifica. No se dirigieron a los tres dirigentes. Me refiero a la subcentral Tipnis, Domingo Nogales, al de la subcentral Sécure, Carlos Fabricano, y a mí.

¿Y esa coca se desvía al narcotráfico?

No sabría responderle. Veo que ellos sacan su coca, la llevan a sus mercados, pero eso es responsabilidad de los cocaleros de las seis federaciones, en ningún caso de nosotros. Por eso decía que debe haber un diálogo amplio, nuestros anteriores dirigentes permitieron el ingreso de estos colonos. Hay que hacer una investigación a fondo para encontrar responsables de lo que ocurre.