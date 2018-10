Iturri: 'Aunque yo fuera alguien pro-Gobierno, ¿cuál sería el problema?'

"Aunque yo fuera una persona pro-Gobierno, ¿cuál es el problema? Ninguno, ¿no ve?", afirmó hoy el periodista y escritor, Jimmy Iturri, sobre el video en el que se ve cómo un ciudadano lo increpa mientras cenaba en un restaurante en la ciudad de Cochabamba.

El director de contenidos de la red ATB, en entrevista con radio Compañera, anunció que no presentará acciones legales contra la persona que le hizo el reproche y dijo que el incidente no afecta en nada su forma de pensar.

"Cada persona tiene el derecho de opinar lo que quiera (...) No afecta en nada, como tampoco influye en que alguien me critique. Yo seguiré siendo el que siempre he sido, seguiré mi línea, porque tengo una ideología desde lo 13 años", aseguró el comunicador.

Consultado sobre el motivo por el cual el hombre reaccionó así, Iturri sostuvo: "No soy psiquiatra, no puedo atender a la gente que tiene ese tipo de reacciones. No sé por qué dijo lo que dijo".

Expresó su preocupación frente a ese tipo de acciones, que a su juicio son montadas, y que promueven violencia. En días pasados sucedió algo similar con la hermana de Álvaro García Linera.

"Hay que evitar esta espiral de violencia y hay que evitar esta espiral de provocaciones. La intolerancia no debe justificarse de ningún lado, ni de este señor ni de los cocaleros", agregó, en referencia al anuncio de productores de la hoja de coca que no evitarán que otros partidos contrarios al MAS ingresen a su territorio.