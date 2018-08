Investigan denuncias de agresiones a periodistas en la 'Casa Grande'

La ministra de Comunicación, Gísela López, informó este martes que se investigarán las denuncias de mujeres periodistas que aseguran haber sufrido agresiones en el acto de inauguración de la Casa Grande del Pueblo la pasada semana.

"Nuestro Gobierno y esta ministra en particular, que viene de trabajar en el activismo en derechos humanos, menos podría avalar y socapar actos de violencia. Se ha dispuesto una investigación entorno a las denuncias que han hecho colegas periodistas, para establecer quiénes han violentado el derecho que tienen las compañeras la noche de la inauguración de la Casa Grande del Pueblo", aseguró la autoridad en conferencia de prensa.

Al menos cuatro trabajadoras de la prensa acusaron dificultades para cumplir su labor durante la entrega de la colosal obra, donde acudieron en gran cantidad funcionarios públicos, organizaciones sociales y militantes del MAS, quienes protagonizaron avalanchas.

"Me fue imposible ingresar, he perdido mi chalina porque era todo un forcejeo, igual le pasó a la diputada Sonia Brito, que igual llegó sin la manta, entonces, fue muy difícil, muy complejo, debido al tumulto de gente que había, pero eso no justifica ningún acto de agresión que se hubiera registrado", comentó la ministra.

Incluso algunas periodistas dijeron que recibieron toques impúdicos mientras intentaban realizar su cobertura, otras lamentaron el accionar brusco de los militares encargados de la seguridad del presidente Evo Morales.

"Hemos iniciado procesos de investigación para esclarecer que fue lo que pasó", reiteró López, mientras que organizaciones como la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) expresó una protesta enérgica por el abuso contra varios reporteros durante la apertura del edificio que reemplaza al Palacio Quemado.