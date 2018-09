El exsecretario general de la OEA José Miguel Insulza dijo este jueves que el presidente de Bolivia, Evo Morales, "está empeñado en continuar su carrera política a costa de un conflicto permanente con Chile", en relación a la demanda marítima boliviana.

"El presidente de Bolivia está empeñado en hacer su carrera política, en continuar su carrera política, a costa de un conflicto permanente con Chile y mientras no cambie esa actitud él, no va a llegar a ninguna parte", declaró Insulza a la emisora local Radio Cooperativa.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de Naciones Unidas, con sede en La Haya (Países Bajos), tiene previsto el 1 de octubre emitir su fallo en la demanda que Bolivia presentó en 2013 para que obligue a Chile a negociar sobre un acceso soberano al océano Pacífico.

"En este juicio no creo que la CIJ diga 'señor Morales, váyase a su casa y no moleste más', ni dirá que Chile entregue soberanía, dirá algo entre medias pero de soberanía no va a hablar y eso es lo más importante", expresó el chileno Insulza, ahora senador por el Partido Socialista.

Insulza comentó que en el caso de que la CIJ dijera que Chile tiene que negociar, Morales "va a pretender decir" que la CIJ "ordenó a Chile negociar".

Pero agregó que "eso no va a ser así de ninguna manera" porque, en su opinión, lo que la CIJ podría decir es que "de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas los países deberían negociar siempre sus diferencias".

"Eso no significa nada en materia de soberanía", aseveró Insulza, quien subrayó que la base del tratado de 1904 es "intocable".

"El territorio es nuestro y todos los acuerdos a los que alguien quiera llega tienen que partir de la base de nuestro dominio soberano sobre todo el litoral del Pacífico que esté involucrado", agregó Insulza.

El senador chileno recalcó que si la CIJ lo pide su país se sentaría a conversar con Bolivia "sin ninguna condición previa y en la medida en que el presidente de Bolivia cambie de actitud" hacia Chile.

Y acusó a Morales de ser el principal culpable de "enlodar" las relaciones entre ambas naciones en los últimos años.

Bolivia perdió su salida al océano Pacífico en una guerra del siglo XIX. Chile sostiene que todos los asuntos fronterizos con su vecino quedaron resueltos en un tratado de paz y amistad suscrito en 1904, veinticinco años después de ese conflicto.