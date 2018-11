El informe final de la comisión mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que se pondrá a consideración este miércoles 14, recomienda poner bajo investigación del Ministerio Público, al expresidente Carlos Mesa, y otras 8 exautoridades que asumieron sus cargos en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Eduardo Rodríguez Veltzé, y el actual candidato del FRI.

De acuerdo a parte del documento al que tuvo acceso EL DEBER, se detectó en la cuenta del expresidente "movimientos inusuales o sospechosos de dinero", detalla además una serie de presuntas irregularidades en el proceso de contratación, como que "los financiamientos brasileños eran condicionados", o que la modalidad de contratación "llave en mano", fue incorporada en el ordenamiento jurídico con el decreto supremo 27328 del 31 de enero de 2003, en la gestión de Mesa.

De manera textual este informe resuelve: "Remitir los antecedentes investigativos al Ministerio Público para que active la cooperación judicial internacional con la República Federativa de Brasil, la República de Perú, y profundice la investigación a partir de los hallazgos encontrados".

Movimiento bancarios

Se espera que este miércoles se detalle los resultados obtenidos en coordinación con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), en cuanto a estos movimientos financieros; sin embargo, se conoce por declaraciones a la prensa por parte de la presidenta de la comisión, Susana Rivero (MAS), que halló "tres indicios que vinculan a Mesa con el escándalo internacional".

"El señor Mesa solo en cuentas en Bolivia trabaja con cinco bancos y una Mutual. Tiene 16 cuentas bancarias, y en ellas, hay movimientos inusuales o sospechosos", adelantó Rivero en radio Panamericana.

Esta es la lista de exautoridades con indicios en el caso Lava Jato, según la comisión

Cruce verbal

Este martes, día previo a la puesta en consideración del informe, y del cierre del plazo para el registro de alianzas políticas, el presidente Evo Morales, y el expresidente Mesa, tuvieron un intercambio de acusaciones, debido Morales lo llamó "maleante y cobarde", a lo que el actual candidato por el FRI, respondió que no se rebajaría a insultos. "¿Acaso no se pagaron sobornos de Camargo durante su gestión?", cuestionó a través de Twitter.

El informe también indica que las iniciales C.M., que aparecen en el cuaderno de investigación de la Policía Federal de Brasil, pueden responder a cuatro exautoridades de la gestión de Mesa, incluido el expresidente.

Esto fue negado con anterioridad, por Mesa a EL DEBER: "Un apellido C. Morales aparece en el informe Castillo de Arena, referido a unos pagos recibidos en el mes de agosto del año 2008 (...); simplemente sé dos cosas: que quien recibió los pagos es una persona con el nombre C. Morales y que ese C. Morales sin ninguna duda es la inicial C. M por la secuencia de pagos que están referidos al inicial C.M. y al nombre C. Morales", dijo.

"Lo van a aprobar"

El diputado Wilson Santamaría (UD), que accedió a parte de este informe, por solicitud al presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, señaló que la sesión de este miércoles, servirá para contrastar la información que recolectó la oposición de manera paralela y conocer los datos recolectados del flujo bancario.

Adelantó que como bancada no asumieron una posición con respecto a su aprobación, pero consideró que el MAS usará sus dos tercios para aprobar el informe y remitir los resultados al Ministerio Público.