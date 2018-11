Indignación de gente que figura como militante de un partido sin haberse inscrito

Las redes sociales fueron saturadas ayer con las denuncias y reclamos en contra del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). El motivo fue que pusieron a prueba la aplicación Yo Participo, que se habilitó para dispositivos móviles y a través de su web, a fin de que cualquier ciudadano pueda comprobar si se encuentra registrado en alguna sigla política. El resultado no fue el esperado para cientos de ciudadanos, tras comprobar que figuraban como militantes en una organización política a la que, aseguran, no se habían afiliado.

En el Tribunal Supremo Electoral (TSE) descartan que los registros obedezcan a un mal funcionamiento de la aplicación. La vocal Dunia Sandoval afirmó que, en todo caso, los partidos políticos “tienen la responsabilidad en el suministro de los datos”, porque ellos inscribieron militantes en las últimas semanas.

En Santa Cruz, la presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED), Sandra Kettels, manifestó que aparece registrada como militante de PAN - BOL sin su consentimiento. “Yo me enteré que estaba registrada en un partido”, manifestó con sorpresa, en entrevista en la Red Uno.

Para Kettels, la premura en la inscripción de partidos políticos con miras a las primarias obligó a registrar “con total irresponsabilidad. Así lo afirmó también el vicepresidente del TED de Santa Cruz, Eulogio Núñez, que apuntó a que la irregularidad puede deberse a dos elementos: o los electores se registraron por ‘error’, o los partidos los inscribieron en sus libros sin consultarles “como ocurría en el pasado”.

Al respecto, los líderes de partidos políticos no se pronunciaron, y entre las pocas autoridades que lo hicieron se cuenta el senador opositor Arturo Murillo (UD), que escribió en Twitter: “Después de tantas denuncias de falsas inscripciones, mejor es que tomen sus recaudos y verifiquen si ustedes son parte de la manipulación de militancia”.

Indignados

Uno de los primeros en denunciar este hecho por las redes sociales fue el director de contenidos de Radio Televisión Popular (RTP), Ángel Careaga, que figuraba en los registros del TSE como militante del Movimiento Demócrata Social (MDS). “Políticos... y a mí me tenían que tocar los ‘Demócratas’ en Santa Cruz. Nunca en mi vida firmé militancia para ningún partido u organización política. Denuncio públicamente esta manipulación”.

El director de la revista Oxígeno, El Compadre y Urgentebo, Grover Yapura, denunció: “Alerta: hay ciudadanos que aparecen como militanes sin haberse inscrito en alguna organización política, ese es mi caso y el de otros”.

El trago amargo que pasan algunos ciudadanos sin militancia, también lo probó el diputado opositor Rafael Quispe (UD). El legislador, que denunció el caso de corrupción en el Fondo Indígena, hizo conocer que apareció como militante del MAS, cuando “nunca me he inscrito a ese partido”.

Otra periodista, Daniela Romero, también lanzó su protesta por Twitter: “Y así de la nada descubro que soy militante del Movimiento Tercer Sistema (del gobernador de La Paz, Felix Patzi) sin haberme inscrito al partido. Jamás sería militante, primero porque no me interesa y, segundo, porque soy periodista. @TSEBolivia”.

La activista en redes sociales y parte de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), Eliana Quiroz, mediante su cuenta de Facebook denunció que figura como militante de Alianza Social Patriótica sin haberlo hecho. “Nunca he militado en ningún partido ni tengo intenciones de hacerlo. Me molesta muchísimo que hayan inscrito mi nombre como militante de Alianza Social Patriótica. No soy militante de ese partido ni de ningún otro. Qué abuso, ¡che!”, refirió.

Según el artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas, se establece que en las elecciones internas participarán exclusivamente militantes registrados en los libros de cada partido político.

También hubo casos de personas que se inscribieron en un partido para participar en las elecciones primarias, pero no figuran en los registos del TSE. Así sucedió con Karime Antezana, que expresó su reclamo a través de su cuenta personal de ‘feis’.

El politólogo y exvocal de la desaparecida Corte Nacional Electoral (CNE) Jorge Lazarte explicó que puede deberse a que los partidos “aprovecharon las firmas de los ciudadanos” en actividades democráticas, como la colecta de firmas a favor del respeto de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, o apoyo a revocatorios y las inscribieron en alguna organización patidaria (ver opinión).

Verificación

La aplicación Yo Participo puede descargarse para el celular o corroborarse de manera directa ingresando a la web https://yoparticipo.oep.org.bo/

Al respecto, el vocal departamental Eulogio Núñez asevera que las personas que niegan haberse hecho un registro, deben apersonarse a las oficinas del TED para llenar un formulario que les permita depurarse de estas listas. Si se trata de una agrupación departamental, el trámite culmina en ese momento; si corresponde a una sigla política con personería jurídica nacional, deberán esperar a que se realice el trámite ante el TSE, en La Paz, lo cuál tomará varios días.

La persona afectada debe acercarse al Tribunal para pedir la anulación; también puede una copia del libro del partido en cuestión, para ver si coincide su firma. Si no coincide, es que ‘arbitrariamente’ fueron registrados. Otra opción es encarar el trámite en internet, aunque igual debe revalidarlo en la institución.

Los partidos y organizaciones tuvieron un periodo de actualización de militantes, que concluyó el 14 de noviembre. Los inscritos pueden participar en las elecciones primarias para escoger a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia por su respectiva organización política, aunque la participación no es obligatoria.

El calendario electoral

28 DE NOVIEMBRE DE 2018

Fecha límite para la inscripción de candidaturas para la elección de binomios presidenciales por cada partido político, agrupación ciudadana de alcance nacional o alianza con la presentación de documentación y requisitos incluyendo diseño de franja y fotografías de los candidatos.

LA CAMPAÑA EN ACTOS PÚBLICOS

Desde el 28 de noviembre de 2018 hasta el 23 de enero de 2019 se contempla el periodo de realización de campaña electoral en actos públicos.

8 DE DICIEMBRE

Publicación de la lista de binomios presidenciales habilitados por el TSE.