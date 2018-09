Inasistencia de Ampuero genera debate en Chile y Piñera irá a Antofagasta

"No deja de ser sorpresivo", afirmó el exdiputado de Chile, Jorge Tarud, frente a la cancelación del viaje que el canciller de su país, Roberto Ampuero, debía realizar a La Haya para escuchar el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el litigio marítimo iniciado por Bolivia.

Fuentes del Gobierno de Sebastián Piñera, consultadas por 'Emol', señalaron que la determinación es parte de un diseño comunicacional elaborado en los últimos días, donde se privilegió su presencia junto al mandatario en las visitas que realizará mañana a Arica y Antofagasta.

Sin embargo, el diputado e integrante de la comisión de Relaciones Exteriores, Vlado Mirosevic, pidió restarle mayor importancia a la inasistencia. "No me parece dramático que el Canciller no viaje a la Haya. Es bastante evidente la utilización política que está haciendo Evo Morales en el caso y eso es parte del show. En el caso de Chile creo que hay que mantener la sobriedad”.

Mientras que el legislador, Issa Kort, sostiene que "quien ha demostrado una desesperación ha sido el propio Evo Morales que creo yo que para no enfrentar la derrota que se viene el lunes con el pueblo boliviano, ha preferido estar en la Haya para poder así filtrar en cierta forma la reacción de la ciudadanía cuando se de cuenta que el fallo será adverso”, de acuerdo al portal 'Infogate'.

En redes sociales, usuarios de Chile expresan cierta incertidumbre ante el cambio de parecer de Ampuero, que hace siete días, tras reunirse con Piñera, comunicó que viajaría a La Haya, pero hoy señaló que prefiere quedarse a acompañar a su presidente.

"Consideramos que es más importante estar con el pueblo de Chile, con Chile, con nuestras ciudades", argumentó el ministro Chileno esta jornada al comunicar la determinación de no acudir al Palacio de Paz de La Haya.

En el caso de Bolivia, la delegación será nutrida. Estará a la cabeza del presidente Evo Morales, los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga y Guido Vildoso, además de Eduardo Rodríguez Vetlzé, que es además el agente nacional ante la CIJ.

También acudirá el canciller Diego Pary y los presidentes de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, y de Senadores, Milton Barón, junto al equipo jurídico e internacional que representó al país en el juicio.