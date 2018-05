Imputan a funcionaria agredida por Policía; Revilla critica la sanción

El Fiscal Tomás Choque, imputó este viernes a Yamile Cáceres, la funcionaria edil que denunció una agresión por parte de un policía, cuando solicitó a éste cumplir con las normas de tránsito. Cáceres es acusada del delito de "impedir o estorbar el ejercicio de funciones" del subteniente y tiene detención domiciliaria.

El hecho sucedió ayer a las 8:30 en Sopocachi cuando la funcionaria de la Alcaldía solicitó al subteniente estacionar adecuadamente su patrulla, puesto que estaba ocupando dos lugares, sin embargo, en el video que circula en redes, puede verse que el oficial reacciona de forma violenta y agresiva.

Acá puedes ver el video:

"¿A usted le han enseñado los grados señorita?", increpó el subteniente y salió de la patrulla.

Al advertir que estaba siendo filmado, el policía amenazó con arrestar a la funcionaria y advirtió que estaba en puertas de la Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y posteriormente procedió a arrestarla.

"Me agarró del cabello y me metió a la patrulla, también me dio un golpe", relató después Cáceres.

De acuerdo con la versión del subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Fernando Rojas, la funcionaria habría cometido el delito de "obstrucción a la función policial", motivo por el cual quedó aprehendida desde ayer.

Hoy el Fiscal Tomas Choque presentó la imputación formal contra Cáceres y solicitó medidas sustitutivas.

La imputación ordena la detención domiciliaria de Yamile Cáceres y le prohíbe ausentarse del país, además de imponerle la obligación de presentarse una vez por semana al Ministerio Público, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Alcalde critica a la justicia

Tras enterarse de la imputación, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, a través de un tuit, anunció que seguirán un proceso disciplinario contra el oficial y contra el fiscal Choque.

"El triste estado de la Justicia. Una funcionaria pública sancionada por hacer su trabajo y pedir a un abusivo oficial de Policía que cumpla la ley. Seguiremos un proceso disciplinario al Oficial y al Fiscal que deberán demostrar donde estuvo la obstrucción de funciones policiales" (sic), escribió Revilla.