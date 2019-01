Impulsan jubilación obligatoria y piden a FFAA frenar el contrabando

En su informe centrado más en lo económico, el presidente Evo Morales apeló ayer otra vez, a su planteamiento hecho en diciembre de 2017, de aplicar una jubilación obligatoria para los trabajadores que están en edad de pasar al sector pasivo. El objetivo es abrir mayores oportunidades de empleo para los jóvenes que ingresan al mercado laboral.

“El dinamismo de la economía y los esfuerzos del Estado por promover fuentes de empleo digno, resultaron en que Bolivia sea el país con la tasa de desempleo más baja (4,27%) de América del Sur. (Pero) posiblemente, sea una obligación nuestra, (de cómo) en algunos sectores obreros, poder implementar con una ley, la jubilación obligatoria. Con eso podríamos seguir bajando la tasa de desempleo”, dijo Morales, en el Legislativo. Hace dos años, la autoridad reveló haber estado debatiendo un anteproyecto de ley “porque he visto a algunos hermanos con 70 u 80 años, que se duermen en la mesa y traen a su ayudante y de su sueldito pagan”.

A tal efecto, el Gobierno pretende incluir a los jóvenes a las fuentes laborales vacantes para reducir la tasa de desempleo, de 4,27% al 2,7%, según dijo aquella vez. Los datos del Censo 2012, señalan que el 25% de los jóvenes representan un 25% de los bolivianos. En un estudio, la Fundación Jubileo expresó que “se enfrentan con un panorama no muy alentador cuando quieren conseguir su primer empleo”. En Bolivia la edad de los varones para jubilarse, es de 58 años. A las mujeres se les rebaja un año por cada hijo nacido vivo hasta un máximo de tres.

Se reducirán sus ingresos

El experto en pensiones, Alberto Bonadona, recordó que tanto la Constitución como la Ley General del Trabajo, establecen que no se puede obligar a nadie a jubilarse. Dijo que si se lo impone a través de una ley, habrá que asegurarse de reponer de una forma más aceptable, el salario que recibe cuando trabaja.

“Si una persona gana 10.000 y lo obligan a jubilarse con Bs 3.000 es una reducción tan drástica que no sería justo y se estaría aplicando una ley que empeoraría su situación. Lo que debería hacerse es usar una fracción del Fondo Solidario (creado por la ley 065), para mejorar las pensiones de los sectores que verían sus ingresos reducidos o crear un Fondo Complementario donde el Estado y la población activa participen para mejorar los ingresos de los nuevos jubilados”, declaró. De acuerdo a la versión de autoridades de Gobierno, las personas en situación de jubilación están entre el 25% y 70% de la población activa.

Contrabando

Morales dedicó un pequeño espacio de su informe para impulsar a las Fuerzas Armadas (FFAA) a mantener una lucha firme contra el contrabando. “Quiero dar un mensaje a las FFAA que han estudiado para defender a la patria. Estamos recibiendo una agresión económica y la mejor forma de defender a la patria es acabar con el contrabando”, resumió. Al respecto, la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, destacó el trabajo del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando y los trabajos que los militares realizan en las fronteras.

El presidente Morales no mencionó detalles del anteproyecto de ley para la jubilación obligatoria. Desde el 2017, la idea principal era para disminuir la tasa de desempleo, haciendo que ingresen nuevas personas al campo laboral. Pero estamos viendo que no se está considerando que las personas, no es que quieren darse el gusto de seguir trabajando por más tiempo, sino que la necesidad los obliga a trabajar más allá de la jubilación porque las pensiones son muy bajas.

Eso es porque la rentabilidad de los aportes está por alrededor del 2%. Nunca habíamos llegado a rentabilidad tan baja. Eso genera una expectativa de pensión, que en la mayoría de los casos, no va a llegar ni al 20% del salario que percibe una persona, cuando está vigente. Si bien, va a haber un montón de gente que se va a jubilar, vamos a crear una población mayor empobrecida porque sus ingresos de jubilación van a ser muy bajos. Solo se podrá incrementar las pensiones de jubilación, haciendo que la rentabilidad y nuestros aportes pueda mejorar. Y eso en mediano plazo, no va a suceder.