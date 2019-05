Iglesia pide construir un mundo en democracia

El monseñor Eugenio Scarpellini, obispo de la Diócesis de El Alto, llamó a la reflexión a los líderes del mundo y de nuestro país para construir un mundo más justo bajo el principio de la democracia y el respeto a quienes piensan diferente.

“(Son) enviados al mundo del trabajo y de la educación para construir ahora y mañana un mundo más justo; enviados a valorar y cuidar a la creación, don de Dios para la vida de la humanidad; enviados al quehacer social y político para construir en democracia y respeto de quien piensa diferente la paz en la ciudades, pueblos, comunidades y barrios de nuestro país”, dijo en su mensaje dominical.

Contrastó el amor sin condiciones de Jesús con la actitud de algunos jefes de naciones quienes solo trabajan por dinero.

“Jesús por eso no es un pastor asalariado, que huye frente al peligro y se olvida de los que están lejos y abandonados, Jesús no es como los jefes de las naciones que tratan con dureza y violencia a los débiles; que no tienen reparo a dominarlos y reprimirlos en hambre (...) que solo están por dinero o por intereses personales y no les importa su pueblo”, acentuó Scarpellini. Lamentó que a algunos “pastores” solo les importe “seguir sacando leche, lana y comida de las ovejas, pues a su criterio eso es fruto del egoísmo humano.

Te puede interesar:

UPEA: Obispo teme por la vida del estudiante tapiado y le pide dejar la extrema medida