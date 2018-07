Iglesia exige al Gobierno respetar el voto del 21F y no incitar a la violencia

Monseñor Jesús Juárez, miembro de la Conferencia Episcopal Boliviana, pidió este jueves que el Gobierno respete, "sin triquiñuelas", los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, proceso en el que se rechazó una modificación a la Constitución Política del Estado, una iniciativa hecha del lado oficialista que buscaba la reelección del presidente y vicepresidente del Estado boliviano.

"Lo que se está pidiendo es que se cumpla la Constitución y si el pueblo en un referendo promovido por el gobierno dijo No y si se escucha al pueblo, hay que aceptar esa decisión, sin buscar triquiñuelas para ver si se puede deshacer esa decisión sí o no", sostuvo.

Juárez también se refirió al anuncio que hizo el alto mando policial de que se aprehendería a las personas (activistas del 21F) que protagonicen un desorden público durante los actos cívicos, como el que se prepara por la efeméride el 6 de agosto. Instó a que estos espacios se constituyan en escenarios en los que se muestre gratitud a Dios por tener una patria como Bolivia, además de expresar cariño y respeto a los próceres de la independencia que lucharon por la libertad de los bolivianos.

Por la información que se divulga en los medios de comunicación, pareciera que se quiere crear un ambiente de enfrentamiento, dijo, "y eso va en contra de los derechos de la persona, sobre todo con la nueva Constitución y al derecho de la libre expresión".

Lo que dijo el Gobierno

Ayer, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, comparó las protestas que protagonizan colectivos ciudadanos del 'Bolivia dijo No' con borrachos que que ingresan a una fiesta y la "arruinan". A su vez, instó a que no hayan provocaciones durante los actos por el 6 de agosto.

"Lo hemos dicho absolutamente claro, es muy probable que si tu haces una fiesta y entra un borracho a arruinarte la fiesta, es muy probable que reacciones ante eso y no queremos ese tipo de provocaciones", sostuvo la autoridad a su salida de Palacio de Gobierno.

Sin embargo, unas horas antes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que si hay manifestaciones del 21F tendrán todas las garantías para poder expresarse libremente, ya que ese es un derecho ciudadano.

Reelección - repostulación

Para el MAS y el Gobierno el derecho de Evo Morales a ser elegido y reelegido es un "derecho humano", del que no se le puede prohibir al actual presidente de Bolivia, que apunta a su cuarta repostulación, algo que los activistas y la oposición rechazan. Argumentan que con esto se pretende desconocer la votación mayoritaria de la gente que en el referendo de febrero de 2016 votó por el 'No' al cambio a la Constitución.

Sobre este tema, monseñor Juárez no cree que el Pacto de San José de Costa Rica, el argumento jurídico que se utilizó el Tribunal Constitucional Plurinacional para habilitar a Morales, reconozca la reelección como un derecho humano. "Por lo que he leído no es lo mismo una elección que ir a una reelección, que me parece que no es el tema de este famoso documento", sostuvo monseñor, refiriéndose a la Convención Americana de Derechos Humanos.