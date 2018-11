Identifican al policía que se sentó encima de María Galindo

La líder de la organización Mujeres Creando, María Galindo, informó que un grupo de policías mujeres se solidarizó con ella e identificó al capitán Napoleón E. C. como el uniformado que este martes se sentó sobre su humanidad, en el momento en que realizaba una protesta en inmediaciones de la Casa Grande del Pueblo.

“Este señor se ha sentado sobre mí, me ha jaloneado de los brazos de tal manera que estoy bastante lesionada. Ahora estoy en casa curándome mis heridas. Este señor incluso me puso esposas poniendo mi boca contra la acera y me lastimó severamente la muñeca y el hombro derecho”, dijo Galindo, en declaraciones a ANF.

Agregó que este funcionario de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) se ensañó especialmente con su persona bajo el pretexto de que, a través de su manifestación, estaría atentando contra la seguridad del presidente Evo Morales.

“Pero después supongo que salieron las órdenes de arriba para que me suelten porque no les conviene que yo esté presa. Sin embargo, este señor me acusó de eso y las mujeres policías me dieron su nombre”, ratificó.

Activistas de Mujeres Creando lanzaron pintura roja contra la fachada lateral del nuevo edificio gubernamental para repudiar el reciente anuncio del presidente Morales de crear un gabinete especial y el servicio plurinacional de la mujer para contrarrestar las constantes muertes de mujeres por violencia machista.