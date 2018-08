Gonzalo Hermosa, uno de los fundadores del grupo Los Kjarkas, respondió este martes a la ola críticas que generó en las últimas horas una declaración suya en la señaló que el presidente Evo Morales "es un regalo de Dios". Tildó de "vagos" a los usuarios de las redes sociales.

"Están en este momento molestando, son unos vagos que se dedican a hacer su ataque cibernético a Los Kjarkas, a nosotros no nos interesa, nosotros no vivimos del Gobierno, ni de estos señores", aseveró en una declaración a Notivisión.

Agregó que no es partidario o simpatizante del Movimiento Al Socialismo (MAS), aunque muchas personas piensan lo contrario porque el artista defiende públicamente la gestión del presidente Morales.

"No soy masista como todo el mundo dice y posiblemente, en algún otro momento, me digan que soy cocalero (...) Yo no me estoy postulando para presidente, ni tampoco quiero que me lleven al Gobierno de nada. No lo necesito ni lo necesitaré", manifestó.

Pero insistió en que Morales es uno de los mejores presidentes de Bolivia y un regalo de Dios porque entrega centenares de obras en todo el país.

"Para mí, (Morales) es uno de los mejores presidentes y si Mesa es (nuevamente presidente), yo lo conozco a Mesa, y posiblemente nos vaya muy mal", apuntó.