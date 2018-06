Hermano de la exministra Ariana Campero fue contratado por el Estado

Cuando Ariana Campero era ministra de Salud, su hermano obtuvo un trabajo en el Estado y ganó una licitación en otro ministerio. Gabriel Campero Nava, hermano de la exministra, es ingeniero industrial y, según información pública, trabaja como jefe de Relaciones Internacionales en el Ministerio de Trabajo y en abril de 2016 ganó una licitación sobre difusión de contenidos en redes sociales para el Ministerio de Medioambiente y Agua.

Si bien no existe ilegalidad alguna, porque el Estatuto del Funcionario Público solo prohíbe el trabajo de familiares en la misma dependencia y éste no es el caso, la diputada Eliane Capobianco señala que puede haber un conflicto de ética y anticipa que se hará una petición de informe para saber cómo fue contratado. “Hay que saber si está capacitado para el cargo que desempeña y si se lo ha favorecido”, manifestó en contacto con EL DEBER.

“No hay prohibición de que por ser hermano (de la exministra Campero) no pueda tener contratos con el Estado. Pero habría que analizar si hubo el elemento de la influencia, porque un funcionario público debe evitar que su trabajo genere un beneficio para sus familiares”, señala el abogado Iván Lima. “Si no hay indicios de que hubo conflicto de intereses, no se puede decir que hubo algo irregular”, añadió.

En un breve contacto telefónico, el ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa; confirmó que Gabriel Campero Nava es hermano de la exministra Campero y que trabaja en su cartera pero “no recuerda” desde cuándo ni en qué condiciones fue contratado. EL DEBER intentó comunicarse con Ariana Campero pero no obtuvo respuesta.

Formación y empleo

Gabriel Campero Nava es ingeniero industrial, graduado en 2010 del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (Cuba) y se desempeña como Jefe de Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. En 2016 ganó una licitación para hacer un trabajo de promoción de contenidos en redes sociales para el Ministerio de Medioambiente y Agua. Según su última declaración jurada, tiene un patrimonio neto de 12.000 bolivianos.

Su hermana, Ariana Campero Nava fue ministra de Salud en el Gobierno del presidente Evo Morales. Cargo que desempeñó desde 2015 hasta el miércoles pasado (30 de mayo de 2018).