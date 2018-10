Heraldo Muñoz sube sus acciones y le reclama a Piñera por la defensa

La paternidad del triunfo electoral que significó para Chile el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que denegó la demanda boliviana para obligar a ese país a negociar una salida soberana al océano Pacífico, disparó una abierta pugna entre el presidente Sebastián Piñera y el excanciller de ese país Heraldo Muñoz, de cara a las elecciones presidenciales de 2022.

Piñera, que ya aspira a su reelección, presentó la decisión de la CIJ como un logro de la diplomacia chilena, pero puso énfasis en la gestión que hizo la actual gestión sin mencionar a Muñoz. Frente a ese escenario, el excanciller salió a la palestra.

Muñoz, quien preside el Partido por la Democracia (PPD), se apega a lo políticamente correcto. Dice que el fallo fue “fruto de la unidad nacional, que le pertenece a todos”. Sin embargo, luego apunta a su rol en el caso: “Esto partió en abril de 2013, pero la memoria boliviana se presentó bajo la administración de Michelle Bachelet. Me tocó ver el 100% del caso, pero nadie debiera llevarse esta victoria a la casa. Yo me siento gratificado y no hago cálculos de ningún tipo”.

Respaldo del PPD

La apuesta del senador del PPD Guido Girardi por posicionar al excanciller de Bachelet da sus frutos tras el fallo favorable a Chile en La Haya. Ahora le toca sortear la competencia interna en el PPD con los senadores Ricardo Lagos Weber y Felipe Harboe.

“¡Gracias Heraldo Muñoz!. Chile te agradece por la contundente defensa de nuestro territorio”. Ese fue el mensaje que la cuenta de Twitter del PPD –mesa que preside el mismo Muñoz- hizo circular ayer apenas se conoció el fallo favorable a Chile en la Corte Internacional de Justicia en La Haya.

Si en la oposición hay un nítido ganador del resultado en La Haya conocido ayer, es el actual presidente del PPD y exministro de Relaciones Exteriores de Michelle Bachelet, quien enfrentó a la mayor parte del proceso contra Bolivia.

La apuesta del senador Guido Girardi al ofertarle competir por la presidencia del PPD era capitalizar el alto porcentaje de aprobación obtenido por Muñoz a la cabeza de la diplomacia chilena.

Pero el lunes, el contundente 12 a 3 a favor de Chile disparó las acciones del exministro. O al menos a eso apuesta el sector girardista del PPD, que ya avizora una primaria entre Muñoz y los senadores Ricardo Lagos Weber y Felipe Harboe.

A esas alturas, distintas voces de la oposición destacaban públicamente el rol de Muñoz en la defensa de Chile.

“En lo personal, Heraldo Muñoz (es) el gran ganador. Evo Morales, el gran perdedor”, publicó en redes sociales el diputado de la DC Gabriel Ascencio, mientras que el senador del PPD Jaime Quintana destacaba que el “categórico fallo es fruto de una política de Estado coherente, que traspasa gobiernos y que fue conducida durante los cuatro años esenciales en el proceso por Heraldo Muñoz”.

Lo que no todos hicieron público, pero varios reconocían en privado, es que el fallo podría ayudar a “posicionar” la figura de Muñoz, a quien algunos atribuyen un perfil presidencial.

El protagonismo de Muñoz tras el fallo de La Haya, de hecho, se produce a pocos días de que la encuesta Cadem lo situara como el cuarto político mejor evaluado del país, con un 60%, y el tercero de la oposición, detrás de los diputados del Frente Amplio Gabriel Boric (62%) y Giorgio Jackson (61%).

En medio del realce que figuras de la oposición realizaron al rol de Muñoz, senadores de la ex Nueva Mayoría decidieron efectuar esta semana un reconocimiento al excanciller y a dirigentes que tuvieron un papel en la defensa de Chile.

“Vamos a organizar el jueves un almuerzo de reconocimiento al rol que jugaron todos en este equipo, encabezado por Muñoz, y que contó con la participación de José Miguel Insulza (exagente ante La Haya), de Edgardo Riveros (exsubsecretario) y el agente Claudio Grossman, entre otros”, explicó Guido Girardi, quien se ha coordinado con el senador DC Jorge Pizarro y el presidente del PS, Álvaro Elizalde.

El gesto se produce en momentos en que la oposición ha llamado al Gobierno a evitar un aprovechamiento político de la sentencia de La Haya. “Espero que el Presidente Piñera, no tengo dudas, tendrá la generosidad de entender que acá hubo un trabajo realizado por la administración anterior”, dijo el presidente de la Comisión de RR. EE. del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD).

Desde la vicepresidencia del PPD, Francisco Vidal dice que la decisión de apostar por el excanciller hasta ahora es acertada.

“Está recibiendo una merecida recompensa por su rol en la Cancillería. Heraldo hoy escapa a la regla de los presidentes de partido que muestran una baja aprobación ciudadana. Se le evalúa como a un canciller”, señala.

24,4 MILLONES DE DÓLARES

El Gobierno chileno gastó 24,4 millones de dólares para defenderse de la demanda interpuesta por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, principalmente en abogados y viajes.

ABOGADOS ESPECIALISTAS

Chile contrató un equipo de abogados especialistas en derecho internacional para apuntalar su defensa ante la Corte de La Haya.

EXPERTOS INTERNACIONALES

En el equipo chileno figuraban dos ingleses, dos australianos, un francés, un estadounidense y una argentina, que se suman a la quincena de abogados, historiadores, diplomáticos, sociólogos y documentalistas chilenos que trabajaron en el caso internacional.