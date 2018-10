Henrry Cabrera pide licencia en Diputados

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) por Santa Cruz, Henrry Cabrera, pidió licencia por 30 días a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para defenderse ante la Justicia. Fue denunciado por presuntamente golpear a su expareja

La titular de la Cámara Baja, Gabriela Montaño, informó que "el diputado ha pedido licencia sin goce de haberes y nosotros creemos que esta es una señal que la gente estaba esperando. Esperemos que el diputado pueda presentarse y asumir defensa en este proceso que se le ha iniciado por violencia contra las mujeres".

Manifestó que el permiso se podría ampliar si él involucrado lo considera necesario y no tiene goce de haberes, es decir, el legislador no recibirá remuneración mientras esté alejado de sus funciones en Diputados.

En días pasados hubo presión al interior del MAS. Varias voces le pidieron que se excuse para asumir defensa en el proceso judicial iniciado por su expareja, Karen D., quien lo acusa de ejercer violencia física y psicológica.

El también presidente de la Brigada Parlamentaria cruceña se acogió a su derecho al silencio dentro de la causa. Su abogado defensor es el exministro de Gobierno y expostulante a la Fiscalía General, Jorge Pérez.

Tras estallar el escándalo, Cabrera sostuvo: "prácticamente toda mi vida viví con mi madre. Yo jamás tocaría a una mujer. No entiendo cuáles son los motivos que han derivado para que ella pueda hacer esta denuncia. No sé qué hay detrás. Me sorprende bastante, porque teníamos una buena relación".