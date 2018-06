Héctor Arce desafía a Carlos de Mesa a debatir en televisión

El ministro de Justicia, Héctor Arce, consideró que el expresidente Carlos Mesa optó por victimizarse e ir por la tangente sobre el caso Quiborax sin asumir su responsabilidad y por eso lo invitó públicamente a debatir en un canal de televisión.

"Creo que entre hombres dignos lo correcto no es salirse por la tangente, no es salirse con discursos políticos, no es buscar excusas, no es culpar al abogado, los abogados somos medidos por la calidad de nuestra defensa, no por el resultado, si el abogado fuera medido por el resultado al primer juicio que pierde estaría preso", manifestó Arce, en declaraciones al programa Hablemos Claro.

Mesa pidió a la Fiscalía abrir una investigación contra Arce, el procurador Pablo Menacho, la exsubprocuradora Elizabeth Arismendi y el ministro de Minería, César Navarro, por la "pésima defensa" de los intereses del Estado y el pago de $us 42 millones a Quiborax.

El expresidente cree que el conflicto con la empresa chilena se pudo solucionar con anterioridad en una negociación amistosa pagando solamente $us 3 millones.

Sin embargo, "aquí hay un tema de responsabilidad, Mesa (al expulsar a la empresa chilena del Salar) nos ha dejado en una situación indefendible y lo que se espera de un hombre de Estado es que nos explique a los bolivianos por qué ha violado su propia norma (para echar a esa firma), si quiere compartir conmigo un set de televisión, yo lo invito, no hay ningún temor, hablemos con el respeto y consideración que siempre le hemos tenido y le hemos demostrado a Carlos Mesa", sostuvo.

Por eso "lo que se espera de él es un resultado en base a la dignidad de su persona, a la dignidad de su nombre, su profesión, a la dignidad que ha demostrado a lo largo de su vida y no hacer declaraciones políticas sobre un tema que tiene una connotación jurídica, él es muy inteligente, sabe que no puede encarar una defensa y por esa situación nos culpa, nos quiere procesar a los abogados, se victimiza políticamente y hace todo lo que hemos visto (en las últimas horas)", apuntó.

El pedido de proceso a autoridades surgió después de que inicialmente la Procuraduría presentó una denuncia contra Mesa tras perder un juicio internacional con Quiborax.