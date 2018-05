Hay opciones para negociar con Chile, según Mesa

Un abanico de posibilidades es lo que debe ofrecer Bolivia a Chile en la fase post La Haya que podría abrir el periodo de negociaciones para cumplir el fallo y hasta el momento la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), trabaja en ese tema, dijo ayer el expresidente y portavoz de la demanda, Carlos Mesa.

"Si Chile dice sí me siento a negociar, esto plantea que Bolivia trabaje en dos cosas, la conformación de un equipo negociador que tiene características jurídicas, diplomáticas y políticas; el estudio de un abanico de posibilidades de negociación, es obvio que no puede negociar con un solo camino; y abierto mentalmente a un espacio que la propia Bolivia plantea, buena fe y razonabilidad de las propuestas, Bolivia tiene que entender que las propuestas que vaya a llevar tienen que ser razonables, posibles que no se vea internacionalmente que Bolivia no puede ofrecer algo", dijo.

Ante una audiencia de personalidades y estudiantes de la Universidad Católica de La Paz, Mesa explicó que es necesario revisar la historia y recordó que se debe recordar porqué no se concretaron las negociaciones de 1950 y 1975 y que la sociedad boliviana debe asumir algo razonable para la oferta a Chile.

Pero también dijo que es necesario tomar en cuenta los tiempos políticos, porque de conocerse el fallo en octubre, tal como se dan las cosas, el mismo encontrará al presidente chileno Sebastián Piñera en su primer año de mandato y en el penúltimo año de mandato de Evo Morales, aunque este intenta forzar otro mandato, pero señaló que es un tema que no se debe perder de vista.

Mesa reivindicó la labor diplomática de gobiernos anteriores y dijo que la actual demanda es resultado de 100 años de diplomacia boliviana y cuyas personalidades forjaron "el pilar" de la demanda y que este caso no sería posible si los gobiernos históricos no habrían trabajado en ese tiempo.

De ese modo, dijo que se debe tener muy en cuenta las palabras del expresidente "Daniel Sánchez Bustamante que en 1910 dijo que mientras Bolivia exista no cejará hasta tener un acceso soberano al Océano Pacífico".

Para el también historiador boliviano el fallo de la CIJ puede contener tres opciones: la primera, calificada como perfecta, y que implicaría que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia para como resultado de esa negociación otorgarle a Bolivia un acceso soberano al mar, en ese caso el equipo negociador debe preparar el abanico de posibilidades de ofertas; la segunda, sería intermedia, e implicaría la obligación de negociar cuyo fin último debe ser el acceso soberano pero no de una manera imperativa; la tercera opción sería que Chile no tiene ninguna obligación con Bolivia, aunque está última opción sería la más lejana por los argumentos que se presentaron en los alegatos orales.