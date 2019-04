“Hay dos empresas interesadas en hacer un gasoducto a Ilo para GNL”

El presidente Evo Morales recibió el jueves a EL DEBER, La Razón y Cambio en una entrevista compartida para conversar sobre los resultados de su reciente viaje a Emiratos Árabes y Turquía, además de la visita al país de India, que ya comprometió un monto de inversión.

Presidente, por favor aclare ¿por qué la oferta boliviana en inversiones se concentra solo en recursos naturales y cómo se va a garantizar la seguridad jurídica de los inversionistas extranjeros?

Primero, de verdad, estoy sorprendido y debemos estar sorprendidos los bolivianos. Bolivia es reconocida hoy en todo el mundo. El reconocimiento va justamente por el tema del crecimiento económico. Están informados, bien informados, Bolivia es conocida, antes no lo era y, por ahora, los países ofrecen invertir, ser socios, poder prestar servicios.

Seguridad jurídica...

Evidentemente preguntan el tema de seguridad jurídica. Yo expliqué que, por Constitución, somos de economía equilibrada, inversión del Estado, privado, sectores asociativos, como cooperativas, empresas comunitarias, pequeñas, medianas y grandes. Por Constitución está garantizado el tema de la seguridad jurídica. Tras la nacionalización que hicimos, siguen trabajando aquí Repsol, Total, empresas inglesas, sudamericanas. Esa es la mejor prueba. También fui sincero con el príncipe de Abu Dabi, le dije que evidentemente algunas empresas estaban conspirando políticamente, y las hemos expulsado. No tengo por qué mentirles y, en mi forma de ser, la sinceridad es tan importante. No puedes ocultar algo que hemos hecho, hemos expulsado a Transredes, que estaba conspirando. Espero que no sea EL DEBER, pero estaban pagando a algunos medios de comunicación, a opositores sobre todo. La nacionalización y las políticas económicas las decide Evo - Álvaro, Álvaro- Evo. Es prescindible también llevarse bien con los abogados, juristas, así sean ministros, así sean militantes, tienen siempre su visión, su pensamiento, es un derecho eso, pero finalmente las decisiones políticas se imponen para cambiar la situación económica del país. Garantizamos seguridad jurídica para los inversores, y hubo problemas con los que conspiraron. Nosotros queremos que vengan e inviertan, garantizamos.

La India.

Las inversiones están orientadas fundamentalmente al tema de salud, a la medicina. Ustedes saben que tenía un proyecto de construir un complejo industrial de medicina, los hermanos cubanos nos aconsejaron trabajar con la India. Esta visita (que el presidente Ram Nath Kovind hicieron hace dos semanas a Santa Cruz) nos ha sorprendido. Ustedes saben que es una de las potencias del mundo. Nos sorprendió con su crédito de 100 millones de dólares, no lo hemos pedido, nos ha sorprendido, pero a tasas concesionarias no comerciales, 1,8% sin libor aunque sea 2,8% sin el libor, es barato, regalado y decían: “usted disponga esa plata”. Yo dije ahí, con eso quiero que sea la base para construir un complejo industrial de medicamentos, sobre todo para combatir cáncer. Estamos muy de acuerdo, está a cargo la ministra de Salud. También nos sorprendió diciendo que están dispuestos a invertir como $us 13.000 millones en hidrocarburos, en el tema litio. Pero tengo un proyecto, un plan con miras al 2030 y se van a hacer como 41 plantas.

Turquía

Algo que no comenté: la Universidad de Ankara nos ofreció becas para posgrados, no comenté eso, además de eso le entregamos el libro De Orinoca al Palacio Quemado. Me ofrecieron traducirlo en idioma turco, me han pedido permiso, yo autoricé que lo saquen, que están en su derecho, pero me han sorprendido. Al margen de lo que ya es conocido públicamente, con el presidente de Turquía están las relaciones diplomáticas; algunos ministros me han recomendado (que vea) cómo la línea aérea de Turquía podía entrar a Bolivia, en una reunión con el canciller le pregunté si pedíamos eso. En los tres primeros meses del próximo año ya estará la línea turca volando en Santa Cruz de la Sierra. Yo ha pedido que se haga el estudio, pero además de eso él (presidente) quiere visitar Bolivia, (nos) va a visitar a finales de este año. El presidente va a traer sorpresas y cuando hablamos de la línea de Turquía, Turquísh, yo estoy casi seguro (que se dará), porque quiere estar en el tema de integración. Yo no sé si comenté o informé, (él) tiene mucho interés en comprar maní y tener producción de maní, al margen de chía, ampliar el comercio a $us 500 millones.

Siguiendo justamente esta línea de los acuerdos, presidente, esto con India, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, no sé si responde a una estrategia un poco más agresiva del Gobierno para establecer estas alianzas estratégicas con estos países...

Emiratos Árabes nos invita para la feria mundial del próximo año, donde hay que exponer los productos que vamos a vender, que vamos a ofrecer al mundo para que compren o también proyectos para que inviertan. Ayer (por el miércoles, los días que se reúne con su gabinete) les di tareas a los ministros. Le dije a la ministra de Planificación que organice un comité desde ahora, un comité Estado–privado, privado-Estado, planificar y preparar para que el próximo año llevemos una oferta. Siento que esto es un reconocimiento del mundo que tenemos que aprovechar muy bien.

Después de la visita del presidente de la India y de la visita suya a Turquía y a Emiratos Árabes ¿de cuánto de inversión estamos hablando en hidrocarburos, minería y litio?

Todavía no se estima, porque la visita a Emiratos Árabes era sobre todo para ir a exponer, presentar nuestro modelo a los empresarios del mundo. Me dijeron que ahí había empresarios de 143 países, que era el único presidente invitado de nuestro continente. Había otro presidente de Nigeria, porque, según la información, ese país crece económicamente; y de nuestro continente, Bolivia. Hay mucho interés, no solamente en hidrocarburos sino también en el tema de litio. En Turquía estamos empezando, repito, vamos a firmar un convenio. India nos ha informado públicamente, van invertir como 13.000 millones de dólares en hidrocarburos. No quisiéramos solamente depender de mercados de gas de Argentina ni de Brasil. Hay dos empresas interesadas, una de India, otra de China, el gran plan que tenemos es el de hacer un gasoducto a Ilo, instalar una planta de GNL, de ahí disparar, llevar gas congelado a esos países. Tendremos nuevos mercados seguros.