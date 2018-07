Hay discrepancias sobre sentencia y pago de $us 42,6 millones a Quiborax

Mientras la procuraduría del Estado afirma que las entidades estatales acataron el laudo arbitral del Ciadi en el sobreseimiento contra Allan Fosck; para el expresidente Carlos Mesa la absolución del socio de David Moscoso, que fue sentenciado por falsificador, es una total contradicción porque eso debió ser argumento en el juicio internacional. Mientras que la Fiscalía dijo que emitirán un comunicado por su decisión de desistir del caso.

“En 2010 cuando el Ciadi emitió medidas provisionales contra Bolivia mandó que suspenda cualquier proceso penal relacionado con este arbitraje y el Estado debía abstenerse de cualquier otra acción penal en relación con este caso, específicamente con el caso que usted menciona (el juicio a Allan Fosck), es una orden de febrero de 2010”, explicó el procurador, Pablo Menacho.

Pero el expresidente alertó sobre las contradicciones y dijo que David Moscoso fue sentenciado por falsificar un acta de constitución de la empresa Non Mineralls Metalic y que ese documento convirtió a Quiborax en una empresa internacional y no nacional y que sin esa acta no debía haber proceso ante el Ciadi contra Bolivia; luego señaló que aunque un socio confesó su delito, cómo el Estado decidió suspender las acciones penales contra el otro socio y de paso le pagó $us 42,6 millones.

Menacho afirmó que ellos sí presentaron ese fallo judicial y la confesión de Moscoso ante el tribunal internacional, y manifestaron, a través de los abogados, que sería una aberración jurídica si se condenaba a uno por falsificación y al otro socio se desistía del proceso, pero el tribunal tampoco escuchó los argumentos.

El fiscal departamental, Edwin Blanco, que es el que firma la resolución de desistimiento del juicio contra Allan Fosck, evitó dar explicaciones y dijo que su actuación fue en el marco de las normas y que en los siguientes días esta entidad emitiría una posición oficial. Para Mesa este desistimiento de la fiscalía, la acusación particular y la sentencia, además del pago final, demuestran la influencia del Ejecutivo sobre el Judicial.

Los detalles

El Cherry

El expresidente dijo que la coincidencia de fechas de desistimiento y pago a Quiborax es el cherry de la forma en que fue conducida la defensa.



Fraude procesal

El diputado Wilson Santamaría afirmó que este documento puede ser la prueba para mostrar un presunto fraude procesal entre autoridades.