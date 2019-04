Hallan ocho errores en documental de Neurona

El Robo: Cuando las leyes se escri - bían en inglés, el documental que tuvo un costo de Bs 783.000 para el Estado boliviano, tiene al menos ocho errores y observaciones que no pasaron desapercibidos para el periodista y actual ca - tedrático de la Universidad de Puebla, Rafael Archondo.

Esta producción está basada en la investigación presentada por la Asamblea Legislativa sobre el proceso de privatización de 212 empresas de Bolivia en el periodo 1985-2005.

A través de un sucinto análisis publicado en su página de Facebook La H Parlante, Archondo describe parte de las escenas del documental y luego plantea sus observaciones que pasan desde la equivocación en nombres has - ta la confusión en la mención de los cargos. En contacto con ANF, Archon - do indicó que este tipo de errores ocurren cuando los trabajos de este tipo son “poco rigurosos” y cuentan con una “mala calidad de la información”. Asimismo, señaló que como fue financiada con di - nero del Estado “son errores que no se pueden permitir”. En esa línea, el periodista aseguró que “el principal defecto” del documen - tal” es no contar con la contraparte porque “no se incluye la voz de los acusados”./ANF