Hallan muerta a una mujer y su bebé en una vivienda humilde

Ruth, una mujer de 26 años que vio nacer a su tercer bebé nueve días antes se sentía mal, se quejó de dolores fuertes y malestar. Su esposo le ofreció un mate y se fueron a descansar. Él nunca se imaginó que esa noche los corazones de su pareja y del pequeño iban a dejar de latir.



El hecho ocurrió en la población de Copacabana, a orillas del lago Titicaca. La mujer dejó a otros dos niños de seis y ocho años. El fiscal del caso, Fernando Atanacio, explicó a este medio que el examen forense estableció que la mujer tenía malestares hace tiempo. “Se vio en la autopsia que existían daños en los riñones, el hígado, el estómago y también los pulmones. Lo que confirma que no hubo un factor externo que lleve al deceso de esta persona”, dijo.



El representante del Ministerio Público complementó que el reciente parto complicó más la salud de la fallecida. “Tuvo al bebé en su casa, al hacerlo, no se asumieron los cuidados médicos necesarios y según los forenses quedaron residuos dentro de su cuerpo que generaron una infección fuerte que apuró el fallecimiento, y complicó el cuadro de anemia ya presente”.



En el caso del pequeño, la muerte se produjo por una broncoaspiración. “El deceso del niño se habría producido a la una de la madrugada, y ella a las cuatro. Eso nos hace presumir que por lo débil que estaba habría presionado a su hijo al intentar darle de lactar, y no lo dejó respirar, lo que acabó con su vida”.

Las horas de las muertes fueron determinantes en la investigación. “Si es que alguien hubiera intentado matarla, por ejemplo, dándole veneno, lo lógico es que ella hubiera fallecido primero. Nuestra conclusión fue que es un caso muy lamentable, pero que las dos personas murieron por causas naturales”.



El fiscal del caso advirtió que “nadie se percató de la gravedad de lo que ocurría, no recurrieron a ninguna consulta médica, sí a los mates. No hay un hecho penal, estamos ante un lamentable caso en el que la extrema pobreza se ha llevado dos vidas”, lamentó el entrevistado.