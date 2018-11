Gutiérrez va a audiencia, rechaza oferta de permiso y clama justicia

Recién se enteró de la noticia a la 22:00. Franclin Gutiérrez está desbastado por la muerte de su hijo de dos años. Rechaza la oferta de un permiso humanitario, será sometido este jueves a una nueva audiencia y clama justicia para poder trasladarse a los Yungas y estar con su familia.

"Nosotros tomamos conocimiento del fallecimiento del bebé a las 18:30 y esta supuesta ayuda sale por parte del ministro de Justicia, eso nos indigna porque eso se otorga a personas que cometieron un delito y no a quienes están en la cárcel injustamente. Nosotros haremos prevalecer la audiencia de hoy y esperamos que se pueda determinar su libertad", dijo a EL DEBER Paola Barriga, la abogada del dirigente cocalero.

La jurista enfatizó que no piden un favor, solo justicia, enfatizando que un permiso se otorga a quien ya está condenado y no a personas que permanecen detenidas "injustamente". Recalcó que no fue presentada ninguna prueba que atribuya los hechos de violencia en La Asunta al representante de Adepcoca.

"Hemos tratado por todos los medios de que Franclin no se entere sobre la muerte de su bebé, pero a las diez de la noche se enteró. Tratamos de verlo en la cárcel, pero no nos permitieron, está destrozado, por eso pedimos que durante toda la noche guardias estén con él para evitar otra tragedia", agregó Barriga con la voz entrecortada.

Al final de la tarde se conoció que el bebé de Gutiérrez perdió la vida tras semanas enfermo. La familia habla de un "amartelo" por la ausencia de su progenitor, a tiempo de exigir que se libere a Gutiérrez, detenido hace casi tres meses en la cárcel de San Pedro de La Paz.

La abogada informó que confían en que la audiencia, fijada para hoy a las 14:30 pueda permitir la libertad del dirigente cocalero. Mantiene la esperanza, pese a que en otras cuatro oportunidades ya fue rechazado su pedido. En la víspera el ministro de Justicia, Héctor Arce, abogó para que exista un permiso humanitario para que Franclin pueda enterrar a su hijo.