El exministro de Gobierno, Guido Náyar, quien está fuera del país desde hace nueve años, conversó con EL DEBER sobre el momento que vivió en Buenos Aires (Argentina) por una supuesta alerta de Interpol. Dijo que no hay, y que nunca hubo, una acusación internacional en su contra y habló sobre la política boliviana: cree que Carlos Mesa ayudó a Evo Morales y no descarta volver “para servir al país”.

_¿En qué contexto se dio su detención en el aeropuerto de Buenos Aires?

La versión periodística de un diario de Tarija no está apegada a la realidad. Se dijo que yo tenía una alerta roja en la Interpol y eso es mentira. Cuando los gobiernos populistas estaban en su auge trabajaban de esa forma y emitían solicitudes de alerta sin una base jurídica, solo con un fundamento político. Yo sabía que el Gobierno boliviano solicitó varias veces una alerta al anterior Gobierno argentino. Lo que sucedió es que verificaron que Interpol (en Francia) no tenía alerta roja y que la solicitud se había vencido porque fue calificada como de índole político. Fui a ver y que la justicia Argentina certifique cuál era mi situación, pero no hubo detención.

_A nueve años de haberse ido de Bolivia, ¿sigue al tanto de lo que pasa aquí? ¿Cómo ve al país?

De Bolivia sé todo porque buena parte del día reviso las noticias y extraño todos los días mi terruño. Sobre las noticias recientes del país, me llama la atención cómo es el poder porque si hay alguien que ayudó a Evo Morales es Carlos Mesa. Él dictó una ley de amnistía a favor de Evo y promulgó un decreto que le permitía sembrar un cato de coca en el Chapare. Mire todo lo que le dio Mesa a Evo.

_Y la política cruceña actual, ¿qué opinión le merece?

Hoy en Santa Cruz existe una masacre blanca en la Alcaldía y en la Gobernación. Los botan a todos, le dicen a los profesionales que si quieren quedarse en el cargo van a ganar la mitad. Percy (Fernández) era más autonomista que Melchor Pinto y terminó entregado, eso ha llevado a la quiebra. Técnicamente las instituciones públicas no quiebran, pero en la realidad están quebradas porque dejaron que el Gobierno meta la mano, porque son socios, botan a su gente pero no botan a la gente del MAS. Pasa lo mismo en la Gobernación, está llena de masistas y se gastaron la plata.

_¿Le gustaría volver a la política en Bolivia?

No tengo ningún impedimento y soy agradecido con la gente que se acuerda de mí. Si me gustaría la idea, claro que me gustaría porque yo quiero servir a mi país. Me siento con fuerza y con la inteligencia y la experiencia suficiente.

_¿A qué se dedica ahora?

Trabajo. Asesoro a gobiernos amigos y he tenido la oportunidad de trabajar con algunas candidaturas en Centroamérica y Sudamérica. Así me he ganado la vida, es difícil sobrevivir afuera pero vivo tranquilo porque jamás le he hecho daño a nadie.