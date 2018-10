Grossman afirma que Chile no cederá ni un milímetro de territorio

El agente chileno ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Claudio Grossman, llegó ayer a Holanda para escuchar la lectura del fallo del tribunal por la demanda que Bolivia presentó contra Chile y según el diario La Tercera, el agente afirmó de forma tajante que “hoy y mañana, no hay ni un milímetro de territorio de Chile que dejará de ser chileno”.

Al llegar al hotel donde se quedará estos días, Grossman fue abordado por la prensa chilena y declaró que están “tranquilos” de lo que dictamine la corte de La Haya.

“Desde luego uno está con expectación, pero muy tranquilo. Todo lo que había que hacer se ha hecho. Y como dijo el presidente, estamos tranquilos, porque el tratado de 1904 estableció el dominio a perpetuidad de los territorios disputados”, indicó el agente.

Desde Santiago, el ex canciller chileno Heraldo Muñoz opinó que el presidente Evo Morales no aceptará el fallo sobre la demanda marítima si es desfavorable a Bolivia.

“Morales no aceptará la sentencia si no lo favorece y se declarará vencedor en cualquier otro escenario intermedio. (Además) ya expresó con su habitual candor, que si las cosas no salen bien en La Haya, tiene otras alternativas en vista”, afirmó Muñoz, en una entrevista concedida al periódico Mercurio. El 24 de abril de 2013, Bolivia denunció a Chile ante la CIJ para que le obligue a negociar una salida soberana al mar sobre la base de los propios compromisos incumplidos por diferentes gobiernos de Chile.