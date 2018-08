Gonzalo Hermosa ratifica sus elogios a Evo, pero dice que no hace política

El líder de los Kjarkas, Gonzalo Hermosa, habló este martes con EL DEBER Radio luego de la polémica que generó sus elogios al presidente Evo Morales, durante un acto público que se realizó el sábado pasado en Ivirgarzama, en donde el artista calificó como "un regalo de Dios" la presencia de Morales en la Presidencia de Bolivia.

El artista ratificó que el mandatario "es un regalo de Dios" y negó que sea político, como muchos lo llamaron por sus declaraciones, y aclaró que es un músico.

“Me han atacado cinco veces, desde la canción Cara bonita. Luego dijeron que estaba loteando el Tunari, lamentablemente hay periódicos metidos ahí… También me acusan porque Evo Morales me pagó una millonada para que le haga una canción”, se defendió, en contacto telefónico.

Hermosa no negó sus halagos al presidente: “Evo es uno de los mejores presidentes de Bolivia y es un regalo de Dios, porque después de tantos malos presidentes que se engordaron con nuestra pobre economía tenemos a Evo, con quien gozamos muchos de beneficios”, reiteró.

Consultado sobre el cobro de Bs 3.248 por minuto en sus presentaciones para el Gobierno, según datos del Sicoes divulgado hoy, respondió: “Me encantaría cobrar eso, realmente”.

El artista lamentó ser blanco de ataques por sus palabras sobre el presidente y, en tono irónico, comentó que considerará pedir permiso a las plataformas del 21F para sus nuevos trabajos.