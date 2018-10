Gobierno y transporte alcanzan un acuerdo que desactiva el bloqueo

Dirigentes del transporte de la provincia de Guarayos y el Gobierno sellaron este viernes un acuerdo que permitió desactivar el bloqueo en la carretera Santa Cruz-Trinidad, que permanecía cortada desde el lunes. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que la ruta se encuentra expedita.

El ministro de Gobierno explicó que el acuerdo alcanzado con Guarayos fue en base a dos puntos, la reparación de la carretera y la estación de servicio. Además se comprometió en realizar un recorrido para identificar los puntos afectados en la ruta.

La autoridad confía en que la dirigencia de San Julián, San Ramón y Cuatro Cañadas, que no participaron de la firma de este acuerdo porque se encuentran viajando hacia Santa Cruz, puedan suscribirse a él en horas de la tarde.

"El bloqueo fue levantado, no hay bloqueos, no hay bloqueo en Cuatro Cañadas, no hay en San Julián, en San Ramón, en Guarayos. Estamos esperando a los otros sectores movilizados, ellos tienen autorización estamos adelantando con Guarayos, no creo que haya impedimento para acordar con Cuatro Cañadas y San Ramón", declaró Romero.

Agregó que la firma con Guarayos es una muestra de que están dadas las condiciones y la predisposición para avanzar en la búsqueda de una solución. "Si hay otras demandas específicas, las vamos a recibir, mientras el bloqueo esté levantado vamos a escucharlos".

Se aguarda que en las próximas horas lleguen a la ciudad de Santa Cruz la dirigencia del transporte del bloque de San Ramón y Cuatro Cañadas y puedan firmar el acuerdo que ya empezó la dirigencia de Guarayos con el Gobierno.