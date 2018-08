Gobierno y Albarracín se enfrascan en una polémica

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés se ha vuelto a estrellar contra el Gobierno de Evo Morales. Ayer, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, José María Alessandri, calificó las declaraciones de Waldo Albarracín de irresponsables y lo retó a comprobar sus denuncias, luego de que este dijera que si al MAS le toca promover la eliminación física de líderes de oposición, es capaz de hacerlo.

“(Es) una declaración desesperada de quien en su momento se consideraba presidenciable y que hoy día, por cómo está la preferencia de la población, el señor Albarracín es simplemente ignorado en cualquier preferencia electoral”, explicó el viceministro Alessandri, según cita la agencia ABI.

De acuerdo con Alessandri, las expresiones del también exdefensor del pueblo responden a un intento de llamar la atención con declaraciones altisonantes y por las que deberá dar una explicación.

Por su parte, el exministro de Gobierno Hugo Moldiz dijo: “A mí me preocupa muchísimo no solo el tuit de Waldo Albarracín, sino lo que Carlos de Mesa y Jorge Quiroga le dijeron al relator de la CIDH, en sentido de que si Evo insistía en el tema de la reelección, se iba a generar una tensión y llevarnos a una situación que no deseamos ¿cuál es la situación que no deseamos? La violencia, la violencia que han desarrollado contra la revolución venezolana”.