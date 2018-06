El Gobierno nacional consideró que el paro de 48 horas que se vivió en la ciudad de El Alto fue un "fracaso" y reiteró su oferta de diálogo a la representación de la UPEA. Anticipó que la cita, de concretarse, abordará también la transparencia en los recursos que recibe y la calidad en la educación en esa universidad.

"Hemos hecho una rápida evaluación en el Gabinete y hemos tomado nota que lo que intentó convertirse en un conflicto de todo El Alto, no ha prosperado. La convocatoria a un paro de 48 horas no fue tal, no logró sus objetivos", sostuvo el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, en conferencia de prensa.

Manifestó que los bloqueos registrados en las pasadas horas en la urbe alteña fueron realizados por estudiantes y funcionarios de la Alcaldía, que está en manos de Unidad Nacional (UN). "La protesta se partidizó", agregó la autoridad en referencia a la existencia de "dirigentes radicales" que pretenden dañar al Gobierno.

"Poner condicionamientos ya no corresponde, decir este ministro sí, este no, ya no corresponde. La comitiva que abrió el diálogo con organizaciones sociales será la misma que lleve adelante un diálogo responsable con representantes de la UPEA", adelantó Rada, recordando que cinco ministros ya abrieron las conversaciones con dirigentes afines.

Una asamblea docente estudiantil analizará esta tarde las medidas a tomar dentro del conflicto por mayor presupuesto. Ayer el rector de la UPEA, Ricardo Nogales, ratificó que el diálogo debe ser solo con el jefe de Estado, Evo Morales, y que se exige las renuncias de los ministros Carlos Romero y Mario Guillén.

"A raíz de este conflicto la población ha planteado la necesidad de transparentar los recursos que cada año recibe la UPEA y la calidad de educación que reciben los estudiantes (...) Está garantizado el funcionamiento de la UPEA, en ningún momento hubo riesgo de cierre de la UPEA