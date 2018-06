Gobierno ofrece Bs 40 millones; UPEA pide un aumento del 2 por ciento

Fueron más de ocho horas de negociación y no se llegó a ningún acuerdo. La Universidad Pública de El Alto (UPEA) abandonó ayer por la noche la mesa técnica que debatía el tema presupuestario y anunció radicalizar medidas desde hoy. En contrapartida, el Gobierno ofreció a la casa de estudios alteña una subvención de Bs 40 millones y remarcó que es “inviable” modificar la ley 195 de coparticipación tributaria.



Los técnicos del sector universitario salieron molestos ayer del Ministerio de Economía. Se volvieron a escuchar los pedidos de renuncia, en especial el del ministro de Gobierno, Carlos Romero. El jefe administrativo de la UPEA, Edwin Cuba, apuntó al viceministro de Presupuesto, Jaime Durán, de ser el culpable del fracaso de la negociación. Lo acusó de haber “dilatado” la reunión sin presentar ninguna propuesta durante toda la jornada.



“La UPEA mostró propuestas y ellos (Gobierno) no tienen ninguna alternativa. Se ve que el viceministro Durán no cumplió a cabalidad el mandato del presidente (del Senado). No encontramos respuestas y realmente perdimos tiempo el día de hoy (ayer)”, remarcó Cuba.

Pedidos de renuncia

El presidente de la Federación de Docentes de la UPEA, Salvador Quispe, anunció que hoy se radicalizarán las medidas de presión y volvió a insistir en la renuncia de Romero, Durán y el Alto Mando Policial.

“Mañana (hoy) saldremos a las calles y radicalizaremos las medidas. No puede ser que perdamos el tiempo así y no haya propuestas claras. Nosotros pedimos la modificación de la ley 195 y hoy (ayer) lo demostramos”, reprochó Quispe.



De inmediato salió el viceministro Durán para defender la posición del Gobierno. Dijo que es “inviable” la modificación de la ley 195 debido a que afectaría a otros sectores y señaló que el Ejecutivo tiene una propuesta para resolver este asunto: esto pasa por una subvención económica de acuerdo a las necesidades económicas de la UPEA.



“Se necesita dar un soporte en el marco de la subvención que nos establece la Constitución, que en su artículo 92 nos obliga a subvencionar a las universidades; es calcular el monto de esa subvención en función a las necesidades que tiene la UPEA", remarcó Durán.

Guillén dice que la UPEA quiere Bs 600 MM más a su presupuesto



El ministro de Economía, Mario Guillén, reveló que la Universidad Pública de El Alto (UPEA) exige al Gobierno un incremento de 0,35% a 2% de coparticipación tributaria, lo que equivale a 600 millones de bolivianos y que también significan el 40% de los recursos que reciben en conjunto todas las universidades públicas del país.



“Lo que ellos están planteando es modificar la ley 195, están pidiendo que se eleve del 0,35% que reciben hoy al 2%. Es importante recalcar que eso significa aproximadamente 600 millones de bolivianos al año que debemos otorgar a la UPEA. Ellos funcionan con un presupuesto aproximado de 220 millones y quieren que nosotros elevemos ese presupuesto hasta casi 800 millones”, reprochó el ministro Guillén.



El jefe administrativo de la UPEA, Edwin Cuba, señaló que la propuesta de modificar la ley 195 busca una estabilidad económica a largo plazo para la casa de estudio alteña y no medidas de salvataje.