El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, aclaró el lunes que no se tomará ninguna acción contra el juez Alberto Zeballos de la ciudad de Santa Cruz, quien admitió una Acción de Cumplimiento Constitucional contra la repostulación del presidente Evo Morales, a solicitud de los miembros de las plataformas ciudadanas.

Canelas aseguró también que la declaración del diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Sergio Choque, quien anunció el inicio de un proceso a dicho juez, no representa la posición del partido ni del Gobierno.

"No se tomará ninguna acción contra el juez Alberto Zeballos. Las declaraciones del diputado Sergio Choque no representan la posición del partido ni del gobierno", escribió el titular de Comunicación en su cuenta en Twitter.

El jefe de bancada del MAS en La Paz, Sergio Choque, dijo el fine de semana que la sentencia 084/2017 “es cosa juzgada y no se puede volver a tocar”. “Cuando sale una Sentencia Constitucional es cosa juzgada, no se puede volver a tocar y es inapelable. Entonces, por esa situación tendremos que iniciar un proceso administrativo al juez que admitió (la Acción de Cumplimiento Constitucional) porque tal vez el señor no conoce la normativa del país, habría que ilustrarle un poco”, afirmó Choque.