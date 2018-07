Gobierno no dispondrá seguridad especial en actos por el 6 de agosto

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que no existirá un despliegue "especial" de seguridad durante los actos cívicos por el 6 de agosto que este año tendrán lugar en Potosí e instó a que las organizaciones sociales afines al MAS no respondan a las "provocaciones" de los colectivos ciudadanos del 'Bolivia dijo No'.

"No, nada especial, no solo el 6 de agosto, en las actividades pertinentes de ministros, presidente, vicepresidente, no hay ninguna razón para tomar medidas especiales porque en el país pueden haber grupos que se presentan en un acto cívico, algún acto oficial, para realizar su protesta, pueden hacerlo, no están ejerciendo agresión o violencia, no hay porque tomar medidas", explicó la autoridad a la conclusión de la reunión de Gabinete.

Conoce más:

Grupos del 21F anticipan trasladarse a la Villa Imperial para exigir el respeto a los resultados del referendo de 2016 durante los actos por la conmemoración de la independencia del país y también estar presentes en cualquier actividad pública en la que participen autoridades del Gobierno.

"Es tarea de los dirigentes y de nosotros como autoridades exhortar a que no hayan provocaciones, cualquier marcha, reunión, cabildo, concentración debe ser absolutamente democrática, no hay que caer en provocaciones, no hay que señalar que se va a responder a provocaciones, de ninguna manera", agregó Romero.

Lea también:

Algunos sectores sociales simpatizantes del Gobierno anticiparon que responderán a los colectivos con el 'Bolivia dijo Sí', advirtiendo que no se permitirán pronunciamientos sobre el 21F en los actos cívicos en Potosí.