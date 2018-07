Gobierno no considera prioridad regularizar los diezmos de iglesias

El Gobierno no considera una "prioridad" el regularizar los diezmos y aportes económicos que reciben las iglesias evangélicas y el clero en el país, pese a que existe un proyecto de ley propuesto por el diputado del MAS, Sergio Choque.

"De diezmos y de temas económicos no hemos debatido, ni esa sería la prioridad", afirmó el ministro de Gobierno, Carlos Romero, que adelantó que lo único que se analiza por ahora es actualizar los concordatos (acuerdos) entre el Vaticano y el Estado boliviano.

El legislador oficialista que propone la norma busca regular sobre el diezmo que se practica en las iglesias cristianas, como también regular la parte de ayuda intencional que llega a la Iglesia Católica.

"El aporte dentro de la iglesia evangélica y Católica son voluntarios, no son obligatorios, uno puede dar diezmo, no es obligatorio sino una parte, el diezmo es un 10 por ciento del total mensual o anual, uno puede dar 1 por ciento o 0,1 por ciento, entonces cómo podemos legalizar (...) El diezmo no se puede regular, sí (se descarta), no sé cuál será la idea de regular", acotó el ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas.

Sobre la polémica, el presidente de las Iglesias Evangélicas Unidas de Cochabamba, pastor Eloy Luján, afirmó que tienen preocupación profunda por la intención del diputado del MAS, de regular los diezmos. Llamó “desubicado” al parlamentario que tiene ese iniciativa.

Respecto a los acuerdos con la Iglesia Católica, Romero explicó que lo que se habla es la actualización de "los concordatos con la Iglesia Católica, que son muy importantes, porque regulan la relación Estado e Iglesia, y si bien nosotros ya tenemos concordatos, estos son de muy vieja data y es necesario actualizarlos, porque la misma Iglesia se ha ido remozando, actualizando".