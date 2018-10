El Gobierno solo envió un arreglo floral. La familia de Zulma Vargas Cortez (29) denuncia que no recibe colaboración de ninguna autoridad del Órgano Ejecutivo y exigen la máxima sanción contra Víctor Alberto C. C., capitán detenido por la muerte de la mujer, funcionaria del Ministerio de la Presidencia.

"Para el sepelio nada, no nos han llamado. Su jefa, Patricia Hermosa (jefa de Gabinete de Evo Morales) dispuso la avioneta para trasladar el cuerpo, y después, cuando le dije cómo hago yo para la funeraria, me dijo que ella ya no podía hacer ningún gasto. Yo intenté llamar al presidente y no contestó, solo me hicieron llegar un arreglo, no me dieron ni un solo peso", explicó María Cortez, madre de la víctima, a 'Hola Tarija'.

La mujer, que era parte de una comitiva oficial, perdió la vida el sábado, cuando después de una salida con colegas de trabajo, se quedó con el militar y luego su cuerpo apareció, el domingo, a dos kilómetros del hotel en el que estaba hospedada, 'El Mirador', tras ser arrastrada por el río San Mateo.

Video de la versión de la familia:

"Este capitán estaba como seguridad del presidente, este capitán debió resguardar más bien a mi hija, más al contrario, en vez de resguardar, qué hizo. Este capitán no merece dar seguridad a nadie. Que no salga, que siga en la cárcel hasta que termine el proceso", sostiene su padre, German Vargas.

El progenitor reveló además que "mi hija no sabía nadar, era muy temerosa al agua y en ese momento había agua turbia, en esas condiciones la llevó a ese lugar", señalando que uno de los testigos, un argentino, era un experto en natación y que pudo socorrerla si alguien pedía auxilio.

Su madre sospecha que el militar "trató de abusarla y al no dejarse, él golpeó a mi hija y la tiró al agua". Instó a que exista justicia y que las autoridades ayuden para acelerar las investigaciones.