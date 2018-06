Gobierno: la UPEA no es confiable ni eficaz para manejar su presupuesto

El Gobierno nacional sacó hoy a relucir un informe de una auditoría que se realizó sobre el manejo de recursos por parte de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), que establece que esa institución académica no es confiable ni eficaz en el manejo administrativo.

Álvaro García Linera, presidente en ejercicio, presentó la información, señalando que "la universidad no fue eficaz en cumplimiento del POA, resumo, auditoría interna de la UPEA dice que no son confiables no son eficaces en el manejo de la plata, no lo dice el Gobierno lo dice su auditoría".

Cientos de estudiantes volvieron nuevamente a las calles de La Paz para exigir más recursos. Se cumple un mes de la protesta que hasta ahora cobró la vida del estudiante Jonathan Quispe, muerto a causa del impacto de una canica de vidrio disparada por un policía.

La auditoría mostrada por la autoridad advierte la ineficiencia en el cumplimiento de programas de inversión con fondos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), solo en 2016 la ejecución alcanzó al 20 por ciento.

El Gobierno le ofrece a esa casa de estudios un monto anual adicional de 70 millones de bolivianos, con lo que su presupuesto superaría los 330 millones, aspecto que no convence a la UPEA, que anticipó que mantendrá sus medidas de presión por la modificación de la Ley de Cooparticipación Tributaria.