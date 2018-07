El Gobierno espera la decisión de la familia de Maddeline Vanessa Brizuela Arévalo, que fungía como embajadora de El Salvador en Bolivia, para indagar sobre su muerte. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento de la mujer, pese a que se hizo pública una denuncia sobre una presunta negligencia médica en la ciudad de La Paz, donde Brizuela Arévalo, habría peregrinado por atención médica, pero sin resultados.

"Nosotros, si es que la familia lo solicita, haremos las investigaciones como corresponden. Por el momento no tenemos nada oficial", explicó esta jornada en Sucre el viceministro de Salud, Álvaro Terrazas.

La autoridad explicó que el tratamiento que se le presta a un representante diplomático de cualquier país es el mismo que recibiría un alto mandatario. A su vez, pidió "mesura" a los medios de comunicación al momento de abordar el tema.

"Como mencionamos, por respeto a la familia nosotros no vamos a brindar ni adelantar información hasta que ellos lo consideren o autoricen así", agregó la autoridad de forma escueta sobre el caso.

Sobre la muerte de Brizuela Arévalo, Marta Vásquez, ministra consejera de la Embajada de El Salvador, informó a Página Siete que se "solicitó el apoyo, fueron más o menos siete clínicas y no querían (atenderla), (dijeron) que no tenían espacio, que no la podían recibir".

Por su lado, Mónica Pacheco, una ciudadana salvadoreña que dijo que estuvo al lado de la extinta embajadora, sostuvo: "Lastimosamente al inicio de su crisis sufrimos con varias situaciones de negligencia médica por parte del equipo del personal de varias clínicas y hospitales, que en su momento no pudieron atenderla y no nos quisieron abrir las puertas".

Por su lado, la representación diplomática de El Salvador informó a EL DEBER que no existe un pronunciamiento oficial de esa instancia sobre la muerte de Brizuela y anticipan que la próxima semana darán una versión oficial sobre las circunstancias en las que falleció.

Ayer el canciller, Fernando Huanacuni, dijo que "lamentablemente ella no ha podido recuperarse de un derrame cerebral masivo es lo que nos indican los neurocirujanos", lamentando la pérdida de la primera embajadora de esa nación en el país, quien llegó en septiembre 2016 para cumplir su misión.