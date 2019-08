Gobierno destina $us 5 millones para contratar helicópteros bomberos

El vicepresidente Álvaro García Linera informó el miércoles que el Gobierno nacional invertirá cerca de 5 millones de dólares para la llegada y la permanencia de tres helicópteros contratados en el exterior para enfrentar el incendio que se registra en la Chiquitania, del departamento oriental de Santa Cruz.

"Solo en helicópteros estamos ahorita disponiendo alrededor de cuatro a cinco millones de dólares", informó a los periodistas.

Detalló que la flota estará conformada por el helicóptero de doble hélice más grande del continente, denominado Chinook C-47, que es capaz de cargar 12.000 litros de agua.

Explicó que el contrato para el arribo de esa aeronave se firmó ayer, martes, y anunció que se espera su llegada para el jueves en un ferri aéreo y que su base de operaciones será San Ignacio de Moxos.

Agregó que entre los helicópteros contratados estarán también dos conocidos como Sikosrky, con capacidad para cargar 4.000 litros de agua.

Recordó que en la zona de la Chiquitania están en operación cinco aeronaves de ala rotatoria, que transportan 2.000 litros de agua.

"Están llegando helicópteros de la hermana República del Perú (...) Creo que Francia está mandando dos pequeños helicópteros. De 10 a 14 helicópteros en movimiento en las siguientes horas (vamos a tener) para apagar los focos de incendio. Aparte del Supertanker", añadió.

Dijo que el Gobierno nacional está también dispuesto a recibir más ayuda internacional para sofocar el incendio en la Chiquitania, pero dijo que las ofertas de colaboración hasta el momento suman 500.000 dólares.

"Sí solo dependiéramos de la ayuda internacional estaríamos mal. Es una combinación de esfuerzo propio del Estado en su conjunto y por supuesto de la colaboración internacional", manifestó.

García Linera relievó que el Gobierno nacional está "saliendo adelante" en la lucha contra el siniestro, porque los reportes satelitales de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) establecieron que los focos de calor se han "reducido sustancialmente".

"Ojo, no van a desaparecer completamente (los focos de calor), es tiempo de sequía todo el mes de agosto, septiembre, hasta octubre van a seguir, pero lo importante es que no se desborden, que no sean calamitosos", concluyó.

