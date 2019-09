Gobierno crea comisión especial para ver por qué suben los feminicidios

El presidente Evo Morales informó la mañana de este miércoles que se conformará una comisión especial al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para investigar las causas y por qué no se sancionan con rapidez los feminicidios en el país.

"Todavía no entendemos, no entiendo, cómo puede haber agresiones tan brutales, criminales y lamentablemente la justicia no acompaña mucho en este tema, y es una campaña de todos, será pérdida de valores, será soberbia de algunos hermanos contra las hermanas, compañeras, madre, abuelas, hijas, yo ya no entiendo", dijo el mandatario desde la Casa Grande del Pueblo.

Sostuvo que en lo que va de esta gestión 88 mujeres perdieron la vida de forma violenta a manos de sus parejas y en solo 10 procesos judiciales existió sanción, razón por la que demandó que se cumpla con la normativa aprobada en defensa de la mujer.

Anuncio del jefe de Estado:

"Muchos casos están estancados, no avanzan según la ley y hay normas que nunca se aplican, nos preocupa saber qué está pasando con los procesos, si el sistema está fallando en bien de las compañeras", acotó el jefe de Estado.

Mientras que la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, informó que la comisión estará compuesta por miembros tanto del oficialismo como de la oposición e indagará, entre algunos puntos, los elementos que causan retardación en la aplicación de justicia.

Hasta septiembre los casos de feminicidio en el país subieron a 88, tras el asesinato de una adolescente de 15 años en Warnes, Santa Cruz, mientras que las denuncias por violencia contra las mujeres llegan a 26.306., de acuerdo a datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

