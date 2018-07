"No hay cosas que puedan preocupar al visitante. Todos son bienvenidos, tanto de la oposición como del oficialismo", dijo Juan Carlos Cejas, gobernador de Potosí, a pocos días de realizarse los actos centrales para celebrar los 193 años de vida independiente de Bolivia este 6 de agosto. "En Potosí capital, no hay nada de eso, no hay politización", reiteró a tiempo de descartar de que se vaya a tomar algún recaudo extra en la seguridad ante el anuncio que han hecho las plataformas que defienden el respeto al voto del 21 F.

El gobernador anticipó que no se está tomando ninguna previsión especial para tratar la llegada, estadía y participación de los activistas que piden respeto del 21F, "no quiero llegar a cosas radicales o extremistas pidiendo garantías, el potosino es muy educado, muy respetuoso con el visitante, nos hemos caracterizado por eso.

"La seguridad será la de siempre", afirma, "no hay nada especial para preparar". Lamentó "que algunos medios nacionales nos pongan como si hubiese tensión o si hubiera la intención de querer enfrentarnos, no es así. Seguramente habrá algún tipo de refuerzo especialmente para prever que los antisociales (ladrones) no se aprovechen y así evitar robos".

La autoridad pidió tanto a los miembros del oficialismo como de la oposición, que no vean a Potosí como un centro en el que puedan enfrentarse o querer utilizar la fuerza ya que "todos van a ser bienvenidos. Espera que no se llegue a ningún tipo de problemas y que permitan a los posotisnos festejar de buena manera el 6 de agosto y demostrar que si es posible la unidad".

"Cada quien es libre de pensar libremente como vea conveniente, esa es la democracia. Este 6 de agosto en verdad se debe festejar a la patria. Habrá momentos en el que uno pueda demostrar su apoyo o su disidencia en contra el presidente (Evo Morales), eso será en época electoral".



Cejas informó, en contacto con EL DEBER Radio, que están en la última etapa de la organización y que para ello se crearon comisiones que involucran a la Gobernación, Gobierno municipal y otras instituciones para que sea una fiesta completa que además, servirá para mostrar la cultura que tiene su departamento y sus atractivos turísticos.

Actos



La sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional se realizará en la Casa de la Moneda, la iza de la bandera en la estatua a Simón Bolívar, el tedeum en la Catedral potosina y el almuerzo con todas las autoridades será en el colegio Pichincha.

El desfile se iniciará en la avenida cívica y continuará por las calles Oruro, Bolívar, Quijarro, seguirá hasta el frontis de la Gobernación, lugar en el que estará el palco oficial.

Aforo



La Gobernación informó que se han mantenida constantes reuniones con la Cámara Hotelera para asegurar la capacidad de recepción a los visitantes y que en caso de que esta sea superada, la Gobernación habilitó la Casa del deportista par albergar a turistas. Y si faltara más espacios, se pueden abrir colegios.