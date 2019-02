El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, pidió a las autoridades bolivianas de Salud y Relaciones Exteriores que no se repitan el maltrato a los argentinos Manuel Vilca y Juan Manuel Rodríguez en la atención sanitaria en Bolivia.

En la reunión bilateral en la capital cruceña, la autoridad jujeña exteriorizó su vocación de que se logre un acuerdo y se establezca una forma de compensación entre países.

A Vilca, según Morales, le cobraron Bs 22 mil por la atención, incluyendo el papel higiénico, lo que no se hace en los hospitales públicos de la provincia de Jujuy.

También se refirió al caso de Juan Manuel Rodríguez, quien en 2017 murió en Cochabamba, luego que en el hospital donde estaba internado no tenía el tipo de prestaciones que necesitaba y no lo dejaron salir al no darle el alta administrativa.

“Estos son los casos que no queremos que pasen. Queremos que a los argentinos que están en tránsito los traten bien, por eso pedimos reciprocidad y equidad”, exclamó Morales en su intervención en la reunión bilateral realizado en el hotel Marriot.

La autoridad jujeña asistió al encuentro acompañado del ministro de Salud, Gustavo Bouhid, como parte de la nutrida delegación de Argentina encabezada por el secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein.